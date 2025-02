Lorenzo e Shaila: "Ci siamo lasciati": le pagelle del Grande Fratello

Milano, 27 febbraio 2025 - Manca un mese alla finale del Grande Fratello e le pagelle - che parlano dei personaggi e non delle persone - della puntata di giovedì 27 febbraio raccontano di una serata con diverse emozioni, anche se a caratterizzare l'intera puntata è stata, come di consueto, una certa dose di noia. E anche di protagonismo, eccessivo e immotivato, da parte del conduttore Alfonso Signorini e dell'opinionista Beatrice Luzzi. Un po' in ombra Rebecca Staffelli, il cui ruolo ha senso soltanto durante la settimana nel daytime e di certo non nelle due puntate serali del lunedì e del giovedì.



"Zeudi ed Helena erano la ship più sexy del Grande Fratello. Ci siamo rimaste male, dovreste stare tutte e due insieme con Javier": manca un mese alla conclusione di questa edizione del reality show - la data ufficiale della finale è il 31 marzo - e quindi Beatrice Luzzi ha deciso che non le interessa più dire cose interessanti e per questo manda tutto in vacca non ricordandosi di avere un ruolo ben preciso, ovvero quello dell'opinionista, nel programma.

Continuano a rimanere un po' oggetti misteriosi i personaggi di Giglio, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, che all'interno della Casa sembrano essere a tratti un po' dormienti.