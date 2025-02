Jessica finalista, le strategie di Zeudi: le pagelle del Grande Fratello

Le pagelle della puntata di lunedì 24 febbraio del Grande Fratello parlano di una sempre più netta differenza fra i diversi gruppi di personaggi all'interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Si badi bene: si parla di personaggi, i giudizi sulle persone non sono assolutamente oggetto di trattazione perché le persone non le conosciamo.

E così ecco che ad emergere anche in questa sera sono i personaggi di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma.



Il personaggio di Chiara Cainelli sta diventando un po' come quello di Federica Petagna: esiste nel gioco solo in quanto dipendente da quello di Alfonso D'Apice. E no, non chiamateli Perla, Mirko e Greta, perché sono distanti anni luce da quelle dinamiche. Che già erano zoppicanti e imbarazzanti, quindi figuriamoci sti tre personaggi quanta longevità televisiva potranno avere.

C'è stato spazio anche per i sentimenti in questa puntata: commovente il momento dedicato alla linea della vita di Tommaso Franchi e al suo incontro, seppur in video, con la nonna Albamaria. Finalmente un po' di spazio ai buoni sentimenti.



Una curiosità: quella di lunedì 24 febbraio è stata la terza puntata del Grande Fratello consecutiva nella quale Yulia Naomi Bruschi e Giglio non sono stati messi in contatto. Cosa sta succedendo? Di solito il "Ciao amore" era una consuetudine. E ora? Proprio nell'ultimo mese, quando serve lo sprint finale di energia, a Giglio e Yulia non viene data la possibilità di salutarsi? O, ancora peggio, sono loro due a non sentire questa esigenza? Che sta succedendo?