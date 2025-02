Pagelle Grande Fratello: Alfonso, Chiara e Zeudi inutilmente polemici

Manca poco più di un mese alla fine di questa eterna edizione del Grande Fratello e ora si sta raschiando veramente il fondo del barile. Le dinamiche mancano, ormai i rapporti fra gli inquilini della Casa sono stantii e stagnanti. Ecco quindi che autori, produzione e un conduttore sempre più in balìa delle gaffe - nomi sbagliati, frasi a caso, dinamiche incomprensibili -, stanno facendo di tutto per portare a termine questa edizione.

Nelle pagelle della puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio sono presi in considerazione i protagonisti della serata. Protagonisti che di fatto sono sempre gli stessi: Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi - due personaggi che, se non fosse per il fatto che sono una coppia, difficilmente sarebbero passati agli annali della storia del reality show di Canale 5 -, Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello

Gli altri, come di consueto, non pervenuti. Giglio e Maxime Mbanda, per esempio, sono del tutto trasparenti. Chiara Cainelli senza Alfonso D’Apice è tornata un personaggio abbastanza anonimo. Si badi bene, parliamo di personaggi e non di persone: le persone non le conosciamo, i personaggi sono quelli che si mostrano all’interno del Grande Fratello e sui quali ci possiamo esprimere.