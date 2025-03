Pagelle Grande Fratello: Beatrice Luzzi viola il regolamento, Helena ossessionata da Zeudi

Le pagelle del Grande Fratello. I concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono, fortunatamente, sempre di meno. Nella puntata di lunedì 17 marzo ne sono stati eliminati due dalla Casa. Anzi, ne sarebbero dovuti essere eliminati due. In realtà Javier Martinez è stato eliminato dal televoto Le discussioni non sono mancate neanche in questa serata.

Discussioni ovviamente basate sui soliti concetti - peraltro del tutto vuoti di significato in un mondo normale -, fra cui gli aerei inviati dai fan sopra la Casa. Concetti riproposti ormai da settimane. Insomma, tutto questo è davvero noia.

Ovviamente non si sono neanche fatte attendere scenate di vario genere. E quando si parla di scenate ecco che spuntano Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Con uno zampino di Chiara Cainelli, che non può mai mancare.

Ormai le dinamiche sono le medesime da mesi, i temi di discussione sempre gli stessi: il Grande Fratello sta giungendo a conclusione in una maniera ben poco stimolante per i telespettatori.

Ecco le pagelle dei principali personaggi - come di consueto, si parla di personaggi. I giudizi non riguardano le persone, che peraltro nessuno di noi conosce davvero - della puntata di lunedì 17 marzo del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Immancabile anche l’intervento, costantemente a sproposito, di Beatrice Luzzi: l’opinionista rivela a Shaila Gatta i commenti di alcuni utenti del web e il conduttore Alfonso Signorini la rimprovera in maniera pesante. “Hai commesso una scorrettezza, da regolamento non si può fare”. E’ ormai sempre più evidente che Beatrice Luzzi non sia adatta al ruolo di opinionista al Grande Fratello.