Gelosia tossica e frasi assurde: le pagelle del Grande Fratello

Le pagelle della puntata di lunedì 17 febbraio del Grande Fratello raccontano di una serata complicata per molti dei protagonisti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini volgerà al termine a fine marzo, quindi di fatto manca circa un mese alla conclusione di questa edizione. Che ha mostrato diversi segni di cedimento.

Il Grande Fratello è un reality show arrivato ormai a un bivio: continuare con una qualità bassa delle interazioni fra i concorrenti e un cast oggettivamente non all'altezza delle esigenze del pubblico o magari cercare una svolta con un restyling importante a partire dalla conduzione e dalle opinioniste sino ad arrivare anche agli inquilini che occupano la Casa.

Le dinamiche, seppur spesso poco costruttive, non stanno mancando all'interno di questa edizione del Grande Fratello, così come non stanno mancando però purtroppo neppure i concorrenti-comodino. Ovvero quelli inutili al gioco. E che le pagelle non possono non considerare: Giglio, Maxime Mbanda e Mattia Fumagalli su tutti. Non stanno dando valore aggiunto al programma. Ed è un gran peccato.

Di seguito ci sono i giudizi, ironici sia chiaro, sui principali protagonisti della puntata del reality show di lunedì 17 febbraio.