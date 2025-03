"Avete pagato il pubblico": Beatrice Luzzi litiga con tutti. Le pagelle del Grande Fratello

Le pagelle del Grande Fratello di giovedì 13 marzo raccontano di una puntata nella quale la noia ha quasi - quasi, non del tutto - lasciato spazio al trash. Un trash che in alcuni momenti ha regnato in maniera totalitaria sul Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha litigato in diretta con Stefania Orlando, poi ha battibeccato in maniera importante con Cesara Buonamici e infine ha fatto irritare Alfonso Signorini. In pochi minuti si è inimicata concorrente, collega opinionista, conduttore e pubblico. Olè.

La puntata di giovedì 13 marzo ha visto che il ritorno, purtroppo soltanto momentaneo - Lory quanto ci manchi - nella casa di Lory Del Santo. Insomma, come si può capire, sono stati davvero momenti memorabili.

Le pagelle del Grande Fratello, lo ricordiamo, tengono conto dei personaggi per come vengono mostrati all'interno del reality show e non delle persone. Quelle non le conosciamo e non ci interessano.

Mancano solo altre due puntate alla finale - l'ultima puntata del reality show di Canale 5 andrà in onda lunedì 31 marzo - e la tensione comincia a salire. E alcune maschere a cadere.