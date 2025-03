Jessica e Lorenzo feroci, aerei senza senso: le pagelle del Grande Fratello

Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 10 marzo incoronano ancora una volta la noia e le dinamiche ormai che puzzano di stravecchio. D’altro canto il reality show condotto da Alfonso Signorini sta mostrando tutti i limiti di un’edizione dal cast zoppicante, priva di contenuti veri, dalla conduzione che non conduce da nessuna parte e dalle opinioniste che di opinioni interessanti ne hanno mostrate ben poche in questi oltre cinque mesi.

Un’edizione che sta entrando di diritto nel podio delle peggiori nella storia del Grande Fratello in Italia e questo non solo si è riflettuto più volte nei dati Auditel degli ascolti tv, ma dovrebbe anche far riflettere sulla necessità di cambiare diversi aspetti di questo reality show.

A cominciare dal fatto che qualsiasi personaggio - nelle pagelle si parla dei personaggi che si mostrano al Grande Fratello, le persone oltre la tv non le conosciamo - vincerà la finale del 31 marzo non sarà ricordato per più di qualche giorno. E questo è un aspetto che dovrebbe fare molto riflettere.

Nella puntata di lunedì 10 marzo del reality show condotto da Alfonso Signorini non sono mancati neppure i classicissimi comodini: del tutto fuori da ogni discussione sono stati il re dei comodini, ovvero Giglio, e Tommaso Franchi.

"Stefania non mi parlare sopra, sei prepotente": Beatrice Luzzi dimostra come di consueto di essere in competizione con i concorrenti e non un'opinionista. "La Luzzi non mi vuole bene, ma è reciproco" ribatte Stefania Orlando. Insomma, una puntata come tante altre.