Shaila lascia Lorenzo in diretta tv: le pagelle della finale del Grande Fratello

Le pagelle della finale del Grande Fratello 18, quella andata in onda lunedì 31 marzo, raccontano non solo della vittoria, arrivata del tutto a sorpresa, di Jessica Morlacchi, ma anche di una serie di colpi di scena. Anzitutto la scenata di Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato, in secondo luogo il televoto flash a inizio puntata, così de botto senza senso (giusto per citare il cult ‘Boris’), fra la modella brasiliana Helena Prestes e l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma.

Nel mezzo la solita conduzione ricca di gaffe, errori, improvvisazioni del tutto casuali di un Alfonso Signorini

. che fortunatamente ora andrà un po’ in vacanza dai reality show. Le gaffe in finale sono lo specchio di un’edizione disastrosa a livello di conduzione. Anzi di un’edizione nella quale la conduzione è stata di fatto una caricatura di questo ruolo. Insieme alle opinioniste Beatrice Luzzi - a tratti realmente imbarazzante in questo ruolo - e Cesara Buonamici - Rebecca Staffelli non merita neppure di essere classificata in questa mansione, giacché anche in questa edizione è stata un oggetto misterioso -, Alfonso Signorini non ha rappresentato un valore aggiunto in questa edizione del Grande Fratello. Che peccato.

Una menzione di orrore va alle coreografie durante la puntata: ma perché ostinarsi ogni anno a far ballare personaggi inutilmente?