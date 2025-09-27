Barbara D'Urso teatrale, Francesca Fialdini rivelazione: le pagelle di Ballando con le Stelle

Roma, 28 settembre 2025 – Le pagelle della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 raccontano di una serata che sin dalle prime battute è stata ricca di polemiche e momenti divertenti. Poche le esibizioni realmente degne di nota dal punto di visto della danza. Ma d’altro canto siamo soltanto all’inizio di questa edizione dei vent’anni del talent show condotto da Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su Raiuno.

Davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto si sono succedute le dodici coppie in gara: Nancy Brilli con Carlo Aloia, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca, La signora Coriandoli con Simone Di Pasquale, Rosa Chemical con Erica Martinelli Fabio Fognini e Giada Lini, Marcella Bella e Chiquito, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Beppe Convertini e Veera Kinnunen, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Diverse sono state le buone esibizioni. A stupire nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 sono stati soprattutto Francesca Fialdini, Rosa Chemical e Filippo Magnini.