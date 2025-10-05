Marcella Bella permalosa, Barbara D'Urso trattenuta e Francesca Fialdini esplosiva: le pagelle di Ballando con le Stelle

Roma, 5 ottobre 2025 – Le pagelle della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 parlano di una nuova serata ad alto tasso polemico fra le coppie di concorrenti in gara e i componenti della giuria Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Quella di sabato 4 ottobre è stata una puntata del talent show condotto da Milly Carlucci su Raiuno nel quale si è ballato molto, ma si è anche discusso tantissimo. Una puntata nella quale ad essere Ballerina per una Notte è stata Belen Rodriguez.

A vincere la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 è stata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Sul podio anche Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca e Andrea Delogu con Nikita Perotti. Più staccati in classifica Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito, Fabio Fognini e Giada Lini, Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Nancy Brilli e Carlo Aloia, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, la Signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, Beppe Convertini e Veera Kinnunen.