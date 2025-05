Caos Isola dei Famosi: fra ritiri e nuovi concorrenti qualcosa funzionerà?

Sei concorrenti ritirati, il rischio di un nuovo abbandono e ascolti tv che non decollano: oggi, mercoledì 28 maggio, dalle 21.30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata e già per l'Isola dei Famosi 2025 è tempo di bilanci. E i bilanci rischiano di essere in negativo.

Il surviving game di Canale 5 ha cambiato tutto in questa edizione: nuova conduttrice, Veronica Gentili, nuova opinionista, Simona Ventura, e nuovo inviato, Pierpaolo Pretelli. Eppure sembra non aver ancora ingranato del tutto. Sarà per un cast che vede il "protetto" per eccellenza Mario Adinolfi vivere con troppi agi e una serie di concorrenti che di "famoso" non hanno nulla e sarà anche per delle dinamiche che stentano ad andare oltre alla lite per il riso e il fuoco: il dato di fatto è che ormai anche l'Isola dei Famosi mostra i segni del tempo.

Lo aveva già fatto nella passata edizione, continua a farlo in quella presente. E a questo punto il rischio di chiusura anticipata anche per questo programma, come era avvenuto per The Couple poche settimane fa, è dietro l'angolo.

Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2025, quella in onda mercoledì 28 maggio, faranno ingresso tre nuovi concorrenti: Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis. Basteranno a raddrizzare le sorti di un programma ormai evidentemente malconcio?