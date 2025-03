'Ne vedremo delle belle': chi sono le concorrenti e perché sono famose

Dieci showgirl che, a loro modo, hanno fatto la storia di un certo genere di tv italiana si sfidano ogni sabato in prima serata su Raiuno sotto la direzione del conduttore Carlo Conti - questo è giusto per dirvi di calibrare al meglio le pause per bisogni fisiologici, ascolto di messaggi vocali o spuntini vari, visto che di perdite di tempo ce ne saranno ben poche - per la prima edizione - un debutto assoluto, quindi - di 'Ne vedremo delle belle'.

La formula è semplice ed è quella che abbiamo già visto in programmi come 'Tale e Quale Show' e 'Ora o Mai Più' - tutti nati e cresciuti sotto l'egida dell'attuale conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo -: le concorrenti si sfidano in prove nelle quali devono dimostrare il loro talento - e questa volta per fortuna non c'è la "quota Carmen Di Pietro" - e per le quali vengono valutate da tre giudici: Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano.

Le concorrenti in gara sono Valeria Marini, Pamela Prati, Angela Melillo, Lorenza Mario, Veronica Maya, Matilde Brandi, Laura Freddi, Patrizia Pellegrino, Carmen Russo e Adriana Volpe.