Carmen Di Pietro "da arresto", Tony Maiello pazzesco: le pagelle di Tale e Quale Show

Roma, 3 ottobre 2025 – Le pagelle della seconda puntata di Tale e Quale Show, quella andata in onda venerdì 3 ottobre, danno conto del fatto che si stiano delineando le gerarchie, si stanno vedendo i veri “valori in campo” fra i concorrenti del talent show condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno. Nonostante la classifica rappresenti l'assenza di una spaccatura. Ma, si sa, il voto social può ribaltare qualsiasi verdetto.

La seconda puntata di Tale e Quale Show ha visto la vittoria di Samuele Cavallo, davanti a Maryna e a sorpresa alla coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Più indietro Tony Maiello, Pamela Petrarolo, le Donatella, Dua Lipa, Peppe Quintale, Gianni Ippoliti, Carmen Di Pietro.

La prossima puntata del talent show condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno andrà in onda venerdì 10 ottobre.