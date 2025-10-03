Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generaleFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpDroni su Paesi UeTaglio Irpef
Acquista il giornale
SpettacoliCarmen Di Pietro "da arresto", Tony Maiello pazzesco: le pagelle di Tale e Quale Show
3 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Carmen Di Pietro "da arresto", Tony Maiello pazzesco: le pagelle di Tale e Quale Show

2

3

4

5

6

7

Peppe Quintale e il disastro Achille Lauro

8

  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Carmen Di Pietro "da arresto", Tony Maiello pazzesco: le pagelle di Tale e Quale Show

Carmen Di Pietro "da arresto", Tony Maiello pazzesco: le pagelle di Tale e Quale Show

I giudizi alle esibizioni dei concorrenti della seconda puntata del talent show di Raiuno condotto da Carlo Conti

Pamela Petrarolo nella seconda puntata di Tale e Quale Show

Roma, 3 ottobre 2025 – Le pagelle della seconda puntata di Tale e Quale Show, quella andata in onda venerdì 3 ottobre, danno conto del fatto che si stiano delineando le gerarchie, si stanno vedendo i veri “valori in campo” fra i concorrenti del talent show condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno. Nonostante la classifica rappresenti l'assenza di una spaccatura. Ma, si sa, il voto social può ribaltare qualsiasi verdetto. 

La seconda puntata di Tale e Quale Show ha visto la vittoria di Samuele Cavallo, davanti a Maryna e a sorpresa alla coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Più indietro Tony Maiello, Pamela Petrarolo, le Donatella, Dua Lipa, Peppe Quintale, Gianni Ippoliti, Carmen Di Pietro.

La prossima puntata del talent show condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno andrà in onda venerdì 10 ottobre. 

 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Tale e Quale Show, chi ha vinto la seconda puntata e la classifica

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tale e Quale show