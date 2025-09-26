Tale e Quale Show 2025, chi sono i concorrenti e dove li abbiamo già visti

Milano, 11 settembre 2025 - Dieci concorrenti. In realtà 12, vista la presenza di due formazioni "doppi". Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale, Flavio Insinna con Gabriele Cirilli saranno i concorrenti di Tale&Quale Show 2025.

Il talent show, che vede i protagonisti impegnati nell'imitazione di volta in volta di artisti di performance di artisti differenti del panorama musicale mondiale, prenderà il via venerdì 26 settembre in Prima serata su Raiuno. A condurlo sarà ancora una volta Carlo Conti, mentre la super giuria sarà composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.

Dieci concorrenti, dunque, che ad ogni puntata dovranno incarnare personaggi diversi spesso anche di annate differenti. Ogni esibizione sarà sottoposta al voto della giuria, ma anche del pubblico. Anche in questa edizione di 'Tale e Quale Show', infatti, il televoto avrà un peso fondamentale nella definizione della classifica.