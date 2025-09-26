Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzo rapito VittoriaDazi TrumpPensioni ottobre 2025Banconote BceJet russi Nato
Acquista il giornale
SpettacoliTale e Quale Show 2025, chi sono i concorrenti e dove li abbiamo già visti
26 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Tale e Quale Show 2025, chi sono i concorrenti e dove li abbiamo già visti

2

Chi è Pamela Petrarolo e dove l'abbiamo già vista

3

Chi è Antonella Fiordelisi: 'Tale e Quale Show 2025' ultima chiamata per emergere?

4

Perché Carmen Di Pietro è tornata a 'Tale e Quale Show'

5

Chi è Samuele Cavallo di 'Tale e Quale Show' e perché è famoso

6

Chi è Tony Maiello: da Mara Maionchi al tentativo di 'Tale e Quale Show 2025'

7

Chi è Peppe Quintale: da Fiorello al ritorno in tv da concorrente

8

Le Donatella a 'Tale e Quale Show': chi sono, perché si chiamano così e quel momento cult con Corona

9

Chi è Marina Valdemoro Maino: dai social a 'Tale e Quale Show'

10

Chi è Gianni Ippoliti e cosa fa a 'Tale e Quale Show 2025'

11

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna insieme a 'Tale e Quale Show 2025': cosa dobbiamo aspettarci

  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Tale e Quale Show 2025, chi sono i concorrenti e dove li abbiamo già visti

Tale e Quale Show 2025, chi sono i concorrenti e dove li abbiamo già visti

Chi sono i 12 volti noti che si metteranno alla prova davanti alla super giuria del talent show condotto da Carlo Conti

Il cast di Tale e Quale Show 2025: chi sono i concorrenti

Milano, 11 settembre 2025 - Dieci concorrenti. In realtà 12, vista la presenza di due formazioni "doppi". Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale, Flavio Insinna con Gabriele Cirilli saranno i concorrenti di Tale&Quale Show 2025. 

Il talent show, che vede i protagonisti impegnati nell'imitazione di volta in volta di artisti di performance di artisti differenti del panorama musicale mondiale, prenderà il via venerdì 26 settembre in Prima serata su Raiuno. A condurlo sarà ancora una volta Carlo Conti, mentre la super giuria sarà composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio

Dieci concorrenti, dunque, che ad ogni puntata dovranno incarnare personaggi diversi spesso anche di annate differenti. Ogni esibizione sarà sottoposta al voto della giuria, ma anche del pubblico. Anche in questa edizione di 'Tale e Quale Show', infatti, il televoto avrà un peso fondamentale nella definizione della classifica. 

 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della prima puntata
Articolo
Tale & Quale Show 2025, chi sono i concorrenti
Articolo
Palinsesti, Raiuno si conferma rete della musica

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tale e Quale show