Concorrenti Pechino Express 2025: chi sono e per cosa sono famosi

Si parte. Le nove coppie di Pechino Express 2025 sono pronte per cominciare il loro viaggio "Fino al tetto del mondo". Il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato Fru prenderanno per mano spettatori e concorrenti in questa nuova avventura firmata Sky e Banijay. Un’avventura che porterà ogni giovedì sera - in esclusiva su Sky Uno e Now - le nove coppie a compiere un viaggio, che partirà dalle Filippine, proseguirà in Thailandia e si concluderà in Nepal.

Le coppie in gara sono: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba,i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.