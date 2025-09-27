Concorrenti 'Ballando con le Stelle 2025': chi sono e con chi ballano

Sabato 27 Settembre 2025

27 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Dodici concorrenti e altrettanti maestri si sfidano nell'edizione dei vent'anni del talent show condotto da Milly Carlucci

Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino a Ballando con le Stelle 2025

Roma, 27 settembre 2025 - 'Ballando con le Stelle' festeggia le 20 edizioni e lo fa con un cast stellare. Al vaglio della giuria composta anche quest'anno da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto si sottoporranno Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D'Urso, Filippo Magnini, Paolo Belli, Martina Colombari, Fabio Fognini e Beppe Convertini

Anche per l'edizione di 'Ballando con le Stelle' che prenderà il via sabato 27 settembre in Prima serata su Raiuno la formula sarà quella classica del talent show condotto da Milly Carlucci: ogni concorrente ballerà con un maestro o una maestra. Nell'edizione dei vent'anni arriva un volto nuovo fra i maestri: è quello di Chiquito, che ha conquistato la possibilità di entrare a far parte del cast dei maestri vincento il talent show 'Sognando... Ballando con le Stelle'. 

