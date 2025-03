Amici, chi sono i giudici del Serale

La prima puntata del Serale di Amici 24 - o Amici 2025, a seconda di come si intende la definizione delle edizioni - è stata registrata giovedì 20 marzo e va in onda sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. A tenere banco nei giorni scorsi è stato il dibattito sui nomi dei tre giudici di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Mentre nella passata edizione i tre giudici sono stati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè - la stessa giuria ha caratterizzato il programma negli ultimi due anni -, ad Amici 24 della “vecchia guardia” è rimasto in carica solo Cristiano Malgioglio. Gli altri due giudici del Serale di Amici 2025 sono uno dei più importanti conduttori italiani, ovvero Amadeus, e una delle ballerine e coreografe italiane più famose a livello internazionale: Elena D’Amario.