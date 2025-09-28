Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeGarlascoQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
SpettacoliAmici 25, chi sono i cantanti: alcuni sono già famosi
28 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Amici 25, chi sono i cantanti: alcuni sono già famosi

2

Chi è Michelle di Amici e dove l'abbiamo già vista

3

Plasma ad Amici: chi è e cosa c'entra con Olly e Alfa

4

Chi è Riccardo Stimolo: standing ovation ad Amici

5

Gabriele Gard, chi è e cosa può fare ad Amici

6

Chi è Flavia Buoncristiani, scelta solo da Anna Pettinelli

7

Penelope Maria Massa ad Amici: chi era in 'Adorazione'

8

Chi è Francesco Saias e il rapporto con Olly

9

Chi è Opi: vero nome, canzoni e la sfida con TrigNo

10

Amici, chi è Valentina Pesaresi e il duo con il padre

11

Michele Ballo: chi è e la contestazione a Dargen D'Amico

  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Amici 25, chi sono i cantanti: alcuni sono già famosi

Amici 25, chi sono i cantanti: alcuni sono già famosi

Chi sono i nuovi componenti del cast del talent show di Maria De Filippi e dove li abbiamo già visti

I concorrenti di Canto di Amici 25

Milano, 27 settembre 2025 - Cantanti, ma non solo. Diversi allievi di Amici 25 hanno anche studiato recitazione. Ottenendo risultati a tratti notevoli. C'è molta Genova - ben tre allievi provengono dal capoluogo ligure - nella nuova classe del talent show condotto da Maria De Filippi. Inevitabile, visto il grande sviluppo che sta vivendo la scuola musicale genovese e visti gli exploit di artisti come Alfa e Olly nel panorama musicale italiano. 

Chi sono gli allievi della classe di Canto di Amici 2025? Giovani talenti, quasi tutti con pochissimi follower su Instagram e quasi tutti con qualche brano già pubblicato sulle piattaforme streaming alle spalle. In questa edizione non ci sono cognomi "eccellenti" - non che la famiglia di provenienza sia mai stata una colpa. Anzi. A giudicare dai talenti con una famiglia artistica alle spalle che sono usciti in questi ultimi anni da Amici (due su tutti: Angelina Mango e Chiamamifaro), non si può che parlare di famiglie virtuose che hanno fatto respirare arte sin da piccoli ai propri figli - e finalmente a trionfare non sono trap e autotune. Anzi. Molti cantautori e anche diverse voci interessanti e autentiche. Chissà che proprio da Amici possa partire un'inversione di tendenza nel panorama musicale giovanile italiano. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Anticipazioni Amici prima puntata: chi sono gli allievi della nuova classe
Articolo
Quando inizia Amici 2025 e quando sono le registrazioni
Articolo
Tale e Quale Show, chi ha vinto la prima puntata e classifica
Articolo
Ballando con le Stelle, prima puntata: chi ha vinto e la classifica. Polemiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Amici