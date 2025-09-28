Amici 25, chi sono i cantanti: alcuni sono già famosi

Milano, 27 settembre 2025 - Cantanti, ma non solo. Diversi allievi di Amici 25 hanno anche studiato recitazione. Ottenendo risultati a tratti notevoli. C'è molta Genova - ben tre allievi provengono dal capoluogo ligure - nella nuova classe del talent show condotto da Maria De Filippi. Inevitabile, visto il grande sviluppo che sta vivendo la scuola musicale genovese e visti gli exploit di artisti come Alfa e Olly nel panorama musicale italiano.

Chi sono gli allievi della classe di Canto di Amici 2025? Giovani talenti, quasi tutti con pochissimi follower su Instagram e quasi tutti con qualche brano già pubblicato sulle piattaforme streaming alle spalle. In questa edizione non ci sono cognomi "eccellenti" - non che la famiglia di provenienza sia mai stata una colpa. Anzi. A giudicare dai talenti con una famiglia artistica alle spalle che sono usciti in questi ultimi anni da Amici (due su tutti: Angelina Mango e Chiamamifaro), non si può che parlare di famiglie virtuose che hanno fatto respirare arte sin da piccoli ai propri figli - e finalmente a trionfare non sono trap e autotune. Anzi. Molti cantautori e anche diverse voci interessanti e autentiche. Chissà che proprio da Amici possa partire un'inversione di tendenza nel panorama musicale giovanile italiano.