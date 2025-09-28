Amici 25, ballo: chi sono i nuovi allievi e perché sono già famosi

Roma, 28 settembre 2025 – Chi sarà il successore di Daniele Doria nell’albo d’oro dei vincitori della categoria Ballo di Amici? Sono sette, per ora, gli allievi della classe di Ballo di Amici 25. Il talent show condotto da Maria De Filippi vivrà la propria fase clou in primavera, con il tanto desiderato e insieme temuto Serale. Intanto però la classe è stata formata: gli allievi di Canto e Ballo iniziano le lezioni e il conseguente tour de force che li attende all’interno di quella che può essere considerata a tutti gli effetti la scuola musicale televisiva più longeva d’Italia.

Nella passata edizione i talenti della danza usciti da Amici sono stati numerosi: basti pensare a Francesco, Daniele e Alessia, solo per citarne tre. E ora chi prenderà il loro posto nei cuori, e nelle discussioni social, dei tantissimi fan del programma di Canale 5? I ballerini di Amici 25 sono per ora 7, ma dovrebbero diventare 8. E sono Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiasco, Pierpaolo Monzillo, Matilde Sofia Fazio, Tommaso Troso, Maria Rosaria Dal Monte, Alexandru Calu.

Amici va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16.25 alle 17 e la domenica dalle 14 alle 16.30 su Canale 5.