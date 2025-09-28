Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeCarlo SassiQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
SpettacoliAmici 25, ballo: chi sono i nuovi allievi e perché sono già famosi
28 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Amici 25, ballo: chi sono i nuovi allievi e perché sono già famosi

2

Chi è Alessio Di Ponzio e perché è tornato ad Amici

3

Chi è Emiliano Fiasco di Amici: la tv, la danza e Roberto Bolle

4

Chi è Maria Rosaria Dalmonte di Amici 25: il video virale e lo studio

5

Chi è Pierpaolo Monzillo di Amici

6

Chi è Alex Calu, un campione ad Amici 25

7

Chi è Tommaso Troso, il giramondo di Amici 25

8

Chi è Matilde Sofia Fazio di Amici

  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Amici 25, ballo: chi sono i nuovi allievi e perché sono già famosi

Amici 25, ballo: chi sono i nuovi allievi e perché sono già famosi

La classe di Ballo del talent show di Maria De Filippi si è formata: chi sono i protagonisti e dove li abbiamo già visti

Maria De Filippi e Simona Ventura ad Amici 25, chi sono i ballerini

Roma, 28 settembre 2025 – Chi sarà il successore di Daniele Doria nell’albo d’oro dei vincitori della categoria Ballo di Amici? Sono sette, per ora, gli allievi della classe di Ballo di Amici 25. Il talent show condotto da Maria De Filippi vivrà la propria fase clou in primavera, con il tanto desiderato e insieme temuto Serale. Intanto però la classe è stata formata: gli allievi di Canto e Ballo iniziano le lezioni e il conseguente tour de force che li attende all’interno di quella che può essere considerata a tutti gli effetti la scuola musicale televisiva più longeva d’Italia.

Nella passata edizione i talenti della danza usciti da Amici sono stati numerosi: basti pensare a Francesco, Daniele e Alessia, solo per citarne tre. E ora chi prenderà il loro posto nei cuori, e nelle discussioni social, dei tantissimi fan del programma di Canale 5? I ballerini di Amici 25 sono per ora 7, ma dovrebbero diventare 8. E sono Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiasco, Pierpaolo Monzillo, Matilde Sofia Fazio, Tommaso Troso, Maria Rosaria Dal Monte, Alexandru Calu.

Amici va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16.25 alle 17 e la domenica dalle 14 alle 16.30 su Canale 5.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Amici 25, chi sono i cantanti: alcuni sono già famosi
Articolo
Ballando con le Stelle, prima puntata: chi ha vinto e la classifica. Polemiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto
Articolo
Anticipazioni Amici prima puntata: chi sono gli allievi della nuova classe

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Amici