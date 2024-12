Come sarà il 2025: 10 personaggi protagonisti

Il 2024 si sta chiudendo per spalancare le porte al 2025. Un anno nuovo, per il quale sono attese numerose novità anche nel mondo della tv, della musica e del gossip. Ci sono personaggi destinati a rimanere nell'Olimpo anche per i prossimi dodici mesi - Maria De Filippi e Silvia Toffanin se guardiamo al lato televisivo Mediaset, Mara Venier e Alberto Matano se parliamo di Rai - e altri che invece potrebbero vedere nell'anno che sta arrivando un trampolino di lancio verso la consacrazione definitiva. Basti pensare ai nomi che usciranno dai talent e reality show di cui è ormai popolatissima la tv italiana.

C'è chi nel 2025 tornerà ad essere popolare dopo un momento di allontanamento dalle scene e chi invece darà una svolta importante alla propria carriera. Tanti sono i protagonisti dello showbiz italiano che si apprestano a vivere dodici nuovi mesi tutti d'un fiato. Abbiamo provato a prevedere la parabola ascendente - quella discendente non si augura mai a nessuno -, ma solo fra un anno esatto capiremo se avremo avuto ragione.