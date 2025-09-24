Rose Villain, le emozioni e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

Milano, 24 settembre 2025 - Quasi 40 canzoni, di cui due inediti - il nuovo singolo disponibile da oggi ‘Bollicine’ e un altro brano dalla forte empatia firmato da Gaia Gozzi e con lei eseguito sul palco - e una serie di ospiti da far impallidire: dall’onnipresente Lazza, vero prezzemolino dei concerti delle ultime settimane basti pensare alle presenze ai concerti di Salmo, Emis Killa e Ghali nel giro di pochi giorni, sino a Bresh e Chiello, passando per le big Annalisa ed Elisa.
Quello di Rose Villain all’Unipol Forum di Assago non è stato un semplice concerto. Se è vero che il primo Forum non si scorda mai, di certo la cantautrice milanese e il suo staff hanno voluto renderlo unico. Centrando in pieno l’obiettivo. E le emozioni di ‘Milano almeno tu’ e ‘Tu sai’, quest’ultima eseguita insieme al marito Andrea Ferrara ovvero il producer Sixpm. “Guarda cosa abbiamo combinato: siamo partiti da una stanza di mezzo metro quadrato e adesso siamo al Forum” ha esclamato emozionata Rose Villain non staccando mai gli occhi dal marito.
Federica Di Meo, Francesca Clemente, Valentina (Banana) Vernia, Martina Toderi, Giulia Bresciani, Filippo Morani, l’ex Amici Gianmarco Petrelli e Francesca Chelini hanno composto lo strepitoso corpo di ballo diretto dai coreografi Carlos Diaz e Claudia Laruccia. Mentre Luana Fraccalvieri, Evra (Claudia Cuccovillo), Cura (Francesca Carbonelli) e Alvear (Anna Laura Alvear Calderon) sono le coriste che hanno reso magica la serata. Insieme alla band composta da Andrea Gamba, Andrea Dominoni e Matteo D’Ignazi.
Le altre date del Radio Trilogy Tour 2025 di Rose Villain
27 settembre - PADOVA - Gran Teatro Geox
2 ottobre - ROMA - Atlantico
3 ottobre - NAPOLI - Casa della Musica
La scaletta del concerto del Forum di Assago
Michelle Pfeiffer
Io, me ed altri guai
Musica per dimenticare
Graffiti
Fragole
Elvis
Dalle Ombre
fuorilegge
Hai mai visto piangere un cowboy
Bollicine
millionaire
Piango SULLA LAMBO
wtf
Eva+Eva
Il Diavolo Piange
Huh?
Il mio funerale
Milano almeno tu
Lacrimogeni
Cartoni animati
Monet
Fantasmi
Patrick Bateman
Oh mamma mia
No vabbè
Tu ed io
Ancora
Smith ‘n’ Wesson
Chico
Tu sai
Victoria’s Secret
Come un tuono
Trasparente
Click boom!
My Tears Are Becomings A Sea