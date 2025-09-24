Rose Villain, le emozioni e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

Milano, 24 settembre 2025 - Quasi 40 canzoni, di cui due inediti - il nuovo singolo disponibile da oggi ‘Bollicine’ e un altro brano dalla forte empatia firmato da Gaia Gozzi e con lei eseguito sul palco - e una serie di ospiti da far impallidire: dall’onnipresente Lazza, vero prezzemolino dei concerti delle ultime settimane basti pensare alle presenze ai concerti di Salmo, Emis Killa e Ghali nel giro di pochi giorni, sino a Bresh e Chiello, passando per le big Annalisa ed Elisa.

Quello di Rose Villain all’Unipol Forum di Assago non è stato un semplice concerto. Se è vero che il primo Forum non si scorda mai, di certo la cantautrice milanese e il suo staff hanno voluto renderlo unico. Centrando in pieno l’obiettivo. E le emozioni di ‘Milano almeno tu’ e ‘Tu sai’, quest’ultima eseguita insieme al marito Andrea Ferrara ovvero il producer Sixpm. “Guarda cosa abbiamo combinato: siamo partiti da una stanza di mezzo metro quadrato e adesso siamo al Forum” ha esclamato emozionata Rose Villain non staccando mai gli occhi dal marito.

Federica Di Meo, Francesca Clemente, Valentina (Banana) Vernia, Martina Toderi, Giulia Bresciani, Filippo Morani, l’ex Amici Gianmarco Petrelli e Francesca Chelini hanno composto lo strepitoso corpo di ballo diretto dai coreografi Carlos Diaz e Claudia Laruccia. Mentre Luana Fraccalvieri, Evra (Claudia Cuccovillo), Cura (Francesca Carbonelli) e Alvear (Anna Laura Alvear Calderon) sono le coriste che hanno reso magica la serata. Insieme alla band composta da Andrea Gamba, Andrea Dominoni e Matteo D’Ignazi.

Rose Villain in concerto al Forum di Assago (Foto Onofrio Petronella)

Le altre date del Radio Trilogy Tour 2025 di Rose Villain

27 settembre - PADOVA - Gran Teatro Geox

2 ottobre - ROMA - Atlantico

3 ottobre - NAPOLI - Casa della Musica

La scaletta del concerto del Forum di Assago

Michelle Pfeiffer

Io, me ed altri guai

Musica per dimenticare

Graffiti

Fragole

Elvis

Dalle Ombre

fuorilegge

Hai mai visto piangere un cowboy

Bollicine

millionaire

Piango SULLA LAMBO

wtf

Eva+Eva

Il Diavolo Piange

Huh?

Il mio funerale

Milano almeno tu

Lacrimogeni

Cartoni animati

Monet

Fantasmi

Patrick Bateman

Oh mamma mia

No vabbè

Tu ed io

Ancora

Smith ‘n’ Wesson

Chico

Tu sai

Victoria’s Secret

Come un tuono

Trasparente

Click boom!

My Tears Are Becomings A Sea