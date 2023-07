Tour Pinguini Tattici Nucleari: scaletta, date e cosa aspettarsi dai concerti

Pinguini Tattici Nucleari allo stadio San Siro per il secondo sold out consecutivo. Oggi, mercoledì 12 luglio, la band bergamasca si esibirà di nuovo davanti a uno stadio pieno in ogni ordine di posto: 120mila spettatori nelle due serate. All'interno di un tour che ha fatto registrare una serie di "tutto esaurito" da applausi, con oltre 500mila biglietti venduti. Quella degli stadi è una dimensione enorme, il cui peso può rischiare di farsi sentire. "San Siro è un tempio - spiega Riccardo Zanotti -. Da qui sono passati tutti i più grandi e per questo c’è chi può pensare che la tradizione ci schiacci. Per non farti schiacciare, puoi invece pensarla in un altro modo: che la tradizione sia un punto fermo, una roccia che ci sorregge. Entriamo a San Siro in punta di piedi, ma anche in punta di cassa". Cosa si deve aspettare chi partecipa ai concerti di questo tour dei Pinguini Tattici Nucleari? "Abbiamo inserito in scaletta canzoni un po' di tutti gli album. L’idea è avere tanti tipi di pubblici diversi, non essere esclusivi ma inclusivi - aggiunge Zanotti -. In sei è tutto più movimentato e in equilibrio. Le band con i frontman sono destinate un po’ a finire, anche perché secondo noi i gruppi devono dare un'idea di unione, di fratellanza. L’artista idolo non ci appartiene. È come se noi fossimo una piccola fabbrichetta della Val Seriana". Durante il concerto non mancano momenti in cui si chiacchiera e ci si ritrova attorno a un tavolo: "L’idea è anche quella di dire 'se ce l’abbiamo fatta noi, chiunque vuole comunicare e fare musica può farlo'".

Le date

Un tour che porterà i Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 15 luglio, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino il 19, all'Olimpico di Roma il 23 e 24, al San Nicola di Bari il 27, al San Filippo di Messina il 30 luglio, all'Olbia Arena per il Red Valley Festival il 13 agosto e infine alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 9 settembre.

La scaletta

Zen Giovani Wannabe Tetris Hold On La storia infinita Bergamo Hikikomori Coca Zero No no no Ricordi Lake Washington

Scatole Giulia Cena di classe

Irene Dentista Croazia Antartide Freddie Medley Ridere Rubami la notte

Ringo Starr Scrivile Scemo Pastello Bianco