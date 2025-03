Sangiovanni annuncia il ritorno: “Sono in studio, siamo pronti a fare nuova musica”

Milano, 28 marzo 2025 – “Ciao raga, come state?”. Comincia così il suo video sui social Sangiovanni. Scalzo, ma con l’immancabile berretto sulla testa, seduto per terra e in compagnia del cane: il cantante veneto si ripresenta così a fan e follower sei mesi dopo l’ultimo post nel quale annunciava di aver voglia di tornare sulle scene.

Il cantante Sangiovanni annuncia il ritorno

Ora ecco l’annuncio: “Io sto bene, sono contento di fare questo video per dirvelo. Sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare. Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo. L’affetto che ho ricevuto è stato davvero bellissimo e spero di ricambiarlo presto. Spero di vedervi, mi mancate veramente tanto”.

Sangiovanni si rivolge al suo pubblico, quindi. Quel pubblico che non l’ha mai abbandonato in questi 13 mesi. Quel pubblico, colleghi artisti compresi, che gli è stato accanto in maniera discreta, rispettando i suoi tempi. E i suoi silenzi.

"Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato in questo periodo anche solo con un messaggio – ha proseguito -. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto. Siamo pronti, direi, per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme. Ci vediamo presto”.

“A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie - aveva scritto all’indomani della conclusione del Festival di Sanremo 2024, dove era arrivato penultimo con il brano ‘Finiscimi’ -. Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie”.

“A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo” aveva poi puntualizzato.