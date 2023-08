San Marino Comics 2023: il programma completo

San Marino, 23 agosto 2023 – Appuntamento dal 25 al 27 agosto con San Marino Comics 2023, il grande evento che anche quest’anno porterà nel microstato migliaia di visitatori pronti a scoprire tutto il meglio del mondo dei fumetti, del cinema, della musica e della letteratura “nerd” attualmente in circolazione. La tre giorni sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cultura pop per immergersi in un mondo fatato, incredibile, meraviglioso e dunque per dimenticare, seppure per qualche ora, la monotonia della vita di tutti i giorni.

San Marino Comics 2023: il tema di quest’anno e cosa aspettarsi da questa edizione

La decima edizione dell’evento dedicato all’universo “comics” (e non solo) ha come tema portante “Welcome to Wonderland”, ovvero “Benvenuti nel Paese delle Meraviglie”. I visitatori si imbarcheranno insomma in un viaggio estremamente suggestivo che si svilupperà tra le altre cose su una grande area Lego con i suoi suggestivi allestimenti, su un’area Giochi da Tavolo situata presso l’Aula Z di UniRSM, sul padiglione game e retro-game di via Eugippo (di fronte alla Cava dei Balestrieri) e sul padiglione espositori nell’area del parcheggio 6. A disposizione di tutti i partecipanti, ovviamente, anche diverse aree tematiche.

Incontri, eventi, concerti: il programma di San Marino Comics 2023 in pillole

Gli eventi in programma (attivi dal venerdì alla domenica, dalle ore 10 alle 20 di sera) sono a decine e sono indicati più nel dettaglio nel sito ufficiale della manifestazione. Vale in ogni caso la pena ricordare per esempio alcuni degli appuntamenti musicali più importanti in assoluto: si partirà infatti venerdì 25 agosto, con la cerimonia di apertura sul palco di Campo Bruno Reffi nel corso della quale vedremo esibirsi la Spleen Orchestra sulle note delle colonne sonore dei film di Tim Burton; sabato 26 agosto inoltre sarà il turno del live serale in piazza di Giorgio Vanni, una delle voci più amate delle canzoni dei cartoni animati primi anni 2000, mentre domenica 27 agosto ad esibirsi sarà la collega Cristina d’Avena, la regina per eccellenza delle sigle dei cartoon. Imperdibili, inoltre, i percorsi a tema organizzati a San Marino in questi tre giorni così intensi: previo acquisto del relativo biglietto, il pubblico potrà infatti accedere ad un’esperienza in stile ‘Harry Potter’, con tanti giochi interattivi per tutte le età, ma anche ad un altro percorso simile ispirato alle avventure di ‘Alice nel Paese delle meraviglie’. Innumerevoli, infine, gli incontri previsti con attori e personaggi molto amati dagli appassionati del mondo dei cartoni animati e degli anime: il programma di San Marino Comics 2023 include, tra le altre cose, una speciale intervista a SIO e Dado prevista per sabato 26 agosto nella Sala Incontri di Via Donna Felicissima; nella stessa giornata sarà anche possibile partecipare ad un talk con i doppiatori Pietro Ubaldi e Perla Liberatori ospiti del palco di Piazza Sant’Agata. Ampio spazio, evidentemente, verrà lasciato ai cosplay, con una sfilata non competitiva prevista per sabato 26 agosto e con una gara cosplay vera e propria fissata domenica 27 agosto, alle 14:30 in Piazza Sant’Agata.

I biglietti

I biglietti per partecipare alla manifestazione sono disponibili sul circuito Ticketone. Esistono diverse opzioni acquistabili online: il biglietto singolo per partecipare ad una sola giornata costa 9,20 euro, mentre gli abbonamenti per una due giorni (25 e 26 agosto o 26 e 27 agosto) costano 16,10 euro. Chi invece vuole partecipare a tutti e tre i giorni può acquistare un abbonamento al prezzo di 21,85 euro. A tutti i prezzi sopra indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita.