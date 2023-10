Amici, Samuspina elimina SpaceHippiez: chi è il nuovo allievo e perché è già polemica

Samuspina è un nuovo allievo della scuola di Amici23. Nella puntata in onda domenica 22 ottobre dalle 14 su Canale 5, registrata nei giorni scorsi, il cantautore fa il proprio ingresso nel talent show condotto da Maria De Filippi.

La modalità con la quale Samuspina entra ad Amici23 non piace molto ai nuovi compagni, visto che a farne le spese è SpaceHippiez. Quest'ultimo, infatti, deve abbandonare il programma dopo aver perso la sfida, voluta per lui da Anna Pettinelli, proprio contro Samuspina.

Chi è il nuovo allievo del talent show di Canale 5? Samuele Spina è un cantautore cresciuto a Milano. Cantautore, ma anche producer, è nel roster Bmg e soltanto un mese fa è uscito il videoclip del suo nuovo singolo 'E' tardi ormai'. Un cantautore che fa già musica da tempo e che è già stato a contatto con realtà produttive importanti nel mondo della musica, a partire da uffici stampa decisamente noti ed etichette come, appunto, Bmg. Oltre ad aver aperto il recentemente il concerto di Tananai all'Auditorium di Roma. Videoclip, singoli, uffici stampa, etichette discografiche, concerti: Samuele Spina è già un frequentatore della scena musicale italiana.

Come, seppur in misura decisamente inferiore, anche altri allievi della scuola di Amici. Aspetto, peraltro, non vietato dal regolamento del talent show di Maria De Filippi.

Su Instagram Samuspina conta poco più di 7mila follower, ma da quando si è diffusa la notizia del suo ingresso ad Amici sono iniziati i commenti negativi. "Si dovrebbe non essere egoisti e lasciare entrare chi non è conosciuto, solo che i premi finali fanno gola a tutti" scrive qualcuno, "Ma se già fai musica, come mai questa scelta?" chiede un altro utente, "Perché vai ad Amici se sei già bravo?" è un altro commento.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui