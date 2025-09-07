Salmo ha alzato l’asticella: 40 canzoni e l’“emergente” Zucchero al Lebonski Park

Milano, 7 settembre 2025 – “Mettetevi comodi, sta cominciando lo show”. Comodi non proprio, visto che gli oltre 40mila fan che hanno popolato il Lebonski Park allestito al Fiera Milano Live hanno ballato, cantato e saltato senza sosta. Lo show offerto da Salmo è stato di quelli che si ricordano. Quaranta canzoni – già, 40 – e circa due ore di concerto: il rapper di Olbia non ha risparmiato neppure un grammo della propria energia.

Salmo sul palco del Lebonski Park (Foto Tommaso Longari)

“Non ho vie di mezzo, tutto o niente” ha confermato poco prima dell’inizio dello show. “Molti ragazzi hanno dormito nella zona del concerto per essere qui in tempo e questo è folle” ha aggiunto.

Già, follia. La follia di realizzare un vero luna park anni Novanta, con tanto di autoscontri e scivoloni gonfiabili – la ruota panoramica era già in dotazione alla venue – per “far vivere meglio al pubblico l’attesa del live e far respirare l’atmosfera da sagra, da noi c’è San Simplicio. Sono cresciuto in questi luoghi”.

Quaranta brani, con un serie di ospiti altisonanti – Fabri Fibra, Nitro, Noyz Narcos, Centomilacarie, Kaos, Luca Agnelli e, a sorpresa, Zucchero (presentato ironicamente come “un artista emergente” dallo stesso Salmo) – e un ottovolante di emozioni. Che si è concluso con un viaggio nel futuro e contemporaneamente un ritorno al passato con la presentazione in anteprima di ‘Flashback’, il nuovo singolo di Salmo in uscita.

Salmo sul palco del Lebonski Park (Foto Tommaso Longari)

Con Lebonski Park il rapper sardo ha alzato l’asticella dei live: da oggi il concerto in sé diventa il main event di una giornata di festa, che in quanto tale prevede un contorno oltre al live musicale.

"Sono nato e cresciuto in una piccola città e venire qui adesso a 41 anni e dopo tanti album pubblicati fa capire che ho puntato bene sulla dimensione live – ha spiegato Salmo -. Se ti fai apprezzare dalla gente dal vivo, avrai vita eterna”.

E, a giudicare dal calore e dalla partecipazione del pubblico a Lebonski Park, Salmo è davvero un Highlander.

Le date del Salmo World Tour

Salmo sul palco del Lebonski Park (Foto Tommaso Longari)

Giovedì 9 Ottobre 2025 - PADOVA @ FIERA

Sabato 11 Ottobre 2025 - TORINO @ INALPI ARENA

Sabato 18 Ottobre 2025 - EBOLI @ PALASELE

Martedì 21 Ottobre 2025 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Domenica 26 Ottobre 2025 - FIRENZE @ MANDELA FORUM

Martedì 28 Ottobre 2025 - BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Martedì 4 Novembre 2025 - BARCELLONA @ RAZZMATAZZ

Mercoledì 5 Novembre 2025 - MADRID @ SALA MON

Domenica 9 Novembre 2025 - LONDRA @ VILLAGE UNDERGROUND - SOLD OUT

Lunedì 10 Novembre 2025 - PARIGI @ CAFÉ DE LA DANSE - SOLD OUT

Mercoledì 12 Novembre 2025 - BERLINO @ KANTINE AM BERGHAIN - SOLD OUT

Giovedì 13 Novembre 2025 - STOCCOLMA @ BAR BROOKLYN - SOLD OUT

Giovedì 4 Dicembre 2025 - MILANO @ UNIPOL FORUM - NUOVA DATA

Venerdì 12 Dicembre 2025 - LOS ANGELES @ THE PEPPERMINT CLUB

Domenica 14 Dicembre 2025 - TORONTO @ GARRISON

Martedì 16 Dicembre 2025 - NEW YORK @ SOB

Giovedì 18 Dicembre 2025 - MIAMI @ REVOLUTION LIVE