Salmo ha alzato l’asticella: 40 canzoni e l’“emergente” Zucchero al Lebonski Park

Milano, 7 settembre 2025 – “Mettetevi comodi, sta cominciando lo show”. Comodi non proprio, visto che gli oltre 40mila fan che hanno popolato il Lebonski Park allestito al Fiera Milano Live hanno ballato, cantato e saltato senza sosta. Lo show offerto da Salmo è stato di quelli che si ricordano. Quaranta canzoni – già, 40 – e circa due ore di concerto: il rapper di Olbia non ha risparmiato neppure un grammo della propria energia.
“Non ho vie di mezzo, tutto o niente” ha confermato poco prima dell’inizio dello show. “Molti ragazzi hanno dormito nella zona del concerto per essere qui in tempo e questo è folle” ha aggiunto.
Già, follia. La follia di realizzare un vero luna park anni Novanta, con tanto di autoscontri e scivoloni gonfiabili – la ruota panoramica era già in dotazione alla venue – per “far vivere meglio al pubblico l’attesa del live e far respirare l’atmosfera da sagra, da noi c’è San Simplicio. Sono cresciuto in questi luoghi”.
Quaranta brani, con un serie di ospiti altisonanti – Fabri Fibra, Nitro, Noyz Narcos, Centomilacarie, Kaos, Luca Agnelli e, a sorpresa, Zucchero (presentato ironicamente come “un artista emergente” dallo stesso Salmo) – e un ottovolante di emozioni. Che si è concluso con un viaggio nel futuro e contemporaneamente un ritorno al passato con la presentazione in anteprima di ‘Flashback’, il nuovo singolo di Salmo in uscita.
Con Lebonski Park il rapper sardo ha alzato l’asticella dei live: da oggi il concerto in sé diventa il main event di una giornata di festa, che in quanto tale prevede un contorno oltre al live musicale.
"Sono nato e cresciuto in una piccola città e venire qui adesso a 41 anni e dopo tanti album pubblicati fa capire che ho puntato bene sulla dimensione live – ha spiegato Salmo -. Se ti fai apprezzare dalla gente dal vivo, avrai vita eterna”.
E, a giudicare dal calore e dalla partecipazione del pubblico a Lebonski Park, Salmo è davvero un Highlander.
Le date del Salmo World Tour
Giovedì 9 Ottobre 2025 - PADOVA @ FIERA
Sabato 11 Ottobre 2025 - TORINO @ INALPI ARENA
Sabato 18 Ottobre 2025 - EBOLI @ PALASELE
Martedì 21 Ottobre 2025 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT
Domenica 26 Ottobre 2025 - FIRENZE @ MANDELA FORUM
Martedì 28 Ottobre 2025 - BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
Martedì 4 Novembre 2025 - BARCELLONA @ RAZZMATAZZ
Mercoledì 5 Novembre 2025 - MADRID @ SALA MON
Domenica 9 Novembre 2025 - LONDRA @ VILLAGE UNDERGROUND - SOLD OUT
Lunedì 10 Novembre 2025 - PARIGI @ CAFÉ DE LA DANSE - SOLD OUT
Mercoledì 12 Novembre 2025 - BERLINO @ KANTINE AM BERGHAIN - SOLD OUT
Giovedì 13 Novembre 2025 - STOCCOLMA @ BAR BROOKLYN - SOLD OUT
Giovedì 4 Dicembre 2025 - MILANO @ UNIPOL FORUM - NUOVA DATA
Venerdì 12 Dicembre 2025 - LOS ANGELES @ THE PEPPERMINT CLUB
Domenica 14 Dicembre 2025 - TORONTO @ GARRISON
Martedì 16 Dicembre 2025 - NEW YORK @ SOB
Giovedì 18 Dicembre 2025 - MIAMI @ REVOLUTION LIVE