Podcast, banda, cappellacci e burraco: a Viconovo la voce diventa sagra

Ferrara, 11 settembre 2025 – Metti gli stand, il burraco, la banda e i podcast. Ecco la seconda edizione della Sagra del podcast, dal 12 al 14 settembre a Viconovo, frazione di Ferrara. Johnny Faina è l’anima della Sagra del podcast. Realizzata da ‘C’è vita nel Grande Nulla Agricolo?’ e Arci Ferrara in collaborazione con la Pro Loco di Viconovo. La Sagra del Podcast fa, inoltre, parte di Itinere, progetto di Arci Emilia Romagna finanziato dalla Regione.

Johnny, in che senso “sagra”?

"Il realtà è un festival, anche se di fatto è una sagra a tutti gli effetti. Cerca di portare il mondo della narrazione audio, e non solo, nella modalità della sagra di paese. Come la tombola, la banda in apertura e tanti altri eventi nello spazio della Pro Loco di Viconovo. È una piccola frazione di 200 abitanti che ci ha accolto con amore. La sagra si svolge nel polo in cui di solito la Pro Loco organizza le sagre”.

Come è nata la Sagra del podcast?

"La sagra è nata quasi come una gag: quando nel 2021-2022 sono iniziati a uscire i primi festival dei podcast, tutti dicevano di avere il primo festival di podcast dal vivo. Ma mancava una sagra del podcast. Nello stesso anno ho fatto il tour delle Arci con il mio podcast ‘C’è vita nel Grande Nulla Agricolo?’ e ho conosciuto molte persone, con le quali poi ho cominciato a parlare concretamente della Sagra del podcast. L’anno scorso abbiamo vinto un bando per le frazioni che ci ha consentito di avviare il progetto. Viconovo, poi, ci ha accolto con grande amore e vorremmo che diventasse la sede ufficiale della sagra. È una comunità molto attiva e molto bella”.

Perché fare una Sagra del podcast?

"I podcast oggi fanno parte della vita di abbastanza persone, ma questo è comunque un mezzo legato a chi ha una certa familiarità con delle piattaforme e con il digitale. Chi è nato negli anni Ottanta non li conosce e i più giovani sono nati coi video su YouTube e non conoscono le trasmissioni audio. Ogni persona ti dà una definizione quasi diversa di podcast. Cerchiamo con questa sagra di portare ciò che è fruizione individuale a livello collettivo. È un mezzo che è diventato parte della nostra quotidianità e il nostro obiettivo è portarlo in mezzo alla comunità”.

Cosa auguri alla Sagra del podcast?

"Che diventi una sagra a tutti gli effetti e per cui quindi non ti chiedi se c’è ma quand’è. La sagra è di solito l’evento perfetto, diventa un appuntamento fisso. Vorrei che fosse così anche per noi”.

Il programma completo della seconda edizione della Sagra del podcast

Venerdì 12 settembre

18.00 Inaugurazione con la Banda di Cona

19.00 Cumbre presenta… | Talk | con Cumbre Altre Frequenze

20.30 Grande Nulla Agricolo Mistery Show | Live podcast con ospiti a sorpresa

21.30 Oltretombola | Show |con C’è Vita nel Grande Nulla Agricolo?

22.15 Sgargabonzi Live Off | Show |

Sabato 13 settembre

10:00 - 16.30 Workshop a cura di Jonathan Zenti e Wundertruppe con pranzo comunitario

18.00 Libro Brutto: presentazione | Talk | Bookanieri podcast ft. Auroro Borealo

20.30 Orrore a 33 Giri | Show | con Auroro Borealo

21.30 Ho conosciuto Kurt Cobain | Live Podcast | Piombo Podcast ft. Tiziano Sgarbi

Domenica 14 settembre

9.30 Colazione in sagra

10.00 Talk fluviale + Escursione: dialogo tra Johnny Faina (Grande Nulla Agricolo) e Antonio Losito (Tyranny, Babbo Bastardo) a bordo del battello fluviale Nena, lungo il Po di Volano.

13.00 Pranzo in Sagra

15.00 Grande Torneo di Burraco