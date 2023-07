Russell Crowe tra Roma e Ostia, fan impazziti

Il 'Gladiatore 2' è in lavorazione. A fornire un indizio concreto è lo stesso Massimo Decimo Meridio. L'attore Russell Crowe ha infatti pubblicato su Twitter un video in cui si vedono gli scavi di Ostia Antica e si sente la sua voce affermare: "Sono Max e sono a Ostia". Un video che è bastato per far sognare molti fan, che aspettano con trepidazione il film in uscita a novembre 2024.

Un anno e mezzo di attesa non è poco e proprio per questo video del genere servono a far crescere l'attenzione attorno al progetto. Il 'Gladiatore 2', d'altro canto, è il sequel del kolossal campione d'incassi del 2000 che con la regia di Ridley Scott vinse ben 5 premi Oscar tra cui miglior film e miglior attore protagonista.

Russell Crowe a Ostia

Crowe dopo quel ruolo, in cui interpretò il generale romano Massimo Decimo Meridio che combatteva contro il perfido Commodo (interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix), è rimasto molto affezionato alla città di Roma. Ma non solo. L'attore è particolarmente legato a tutta l'Italia. Solo un paio di giorni fa Russell Crowe era a Porto Venere, in Liguria. Dove ha anche fatto una foto con una donna che si stava sposando. Rendendo il giorno del suo matrimonio decisamente unico.

Sul 'Gladiatore 2' l'attore è però stato sempre restio a rispondere: "In quel mondo, io sono morto. Massimo Decimo Meridio non c'è più" ha detto in una recente intervista. Cosa si sa del sequel? Per ora poco e niente: si sa che uscirà per la fine di novembre 2024 e che tra gli attori spiccano Pedro Pascal, Denzel Washington e Paul Mescal. La regia sarà sempre di Scott che dopo 23 anni tenterà di nuovo di rendere un film epico come fu 'Il Gladiatore'.