Rose Villain, è uscito ‘Radio Vega’ fra featuring, old school e ballatone

‘Radio Vega’ di Rose Villain è stato uno degli album più attesi di questo inizio 2025. Un po’ perché rappresenta dichiaratamente la chiusura di una trilogia - ‘Radio Gotham’, ‘Radio Sakura’ e ora appunto ‘Radio Vega’ - e un po’ perché Rose Villain è un’artista della quale si attende sempre l’esplosione. E quest’ultimo disco, uscito oggi venerdì 14 marzo, un po’ ci va vicino.

La Rose Villain di ‘Radio Vega’ è una Rose Villain nel mezzo di un percorso. Un percorso che la sta portando lontano dal punto di partenza. E la sta facendo diventare davvero grande. E finalmente un feat con Guè, ‘il bacio del serpente’, che magari non sbancherà gli stream come è accaduto a ‘Come un tuono’, ma almeno è davvero di spessore. Esclusa ‘No vabbè’ con Lazza, che è più un esercizio di stile fatto per Tik Tok che un brano indimenticabile, le altre canzoni in feat sono una più bella dell’altra. A cominciare da ‘ancora’ con Geolier. In ‘Lacrimogeni’ c’è un Chiello che si conferma una delle penne e delle voci più interessanti del panorama italiano. ‘Bop” con Fabri Fibra, poi, è un ritorno bello bello bello in modo assurdo all’old school. Si rappa senza neanche prendere fiato. ‘Fuorilegge’ e ‘smith & wesson’ sono un po’ “figlie” della stessa atmosfera. Ma nella seconda c’è un’emozione più intensa. “So che con te un figlio non può venire sbagliato”: questa strofa di ‘Tu sai’ già la vedo dedicata ai concerti durante una serie di proposte di matrimonio. Ballatona come ‘wtf’, altra canzone densa di parole e significati.

Perché ‘Radio Vega’ è esattamente questo: emozioni dense e intense alternate a brani che hanno maggiore attenzione al flow e all’attitudine. Ed è per questo che è un disco da ascoltare e riascoltare.

