Rolling Stones, ‘Hackney Diamonds è il nuovo disco; data di uscita, tracklist e curiosità

“Siamo stati pigri” hanno commentato scherzosamente i Rolling Stones parlando del loro nuovo attesissimo disco ‘Hackney Diamonds’ in occasione di un recente evento all’Hackney Empire di Londra. Dichiarazioni, quelle di Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards, dopo tutto comprensibili, considerato che per poter ascoltare del nuovo materiale inedito i fan della band hanno dovuto attendere ben 18 anni. Già, perché prima dell’uscita del loro 24° album di carriera i Rolling Stones avevano rilasciato un disco di canzoni originali soltanto nel 2005, anno di pubblicazione di ‘A Bigger Bang’. Poi, più nulla, se non consideriamo ‘Blue and Lonesome’, che includeva però al suo interno rifacimenti di celebri pezzi blues scritti da (tra gli altri) Buddy Johnson, Little Walter e Miles Grayson. Una volta messa via la pigrizia, i Rolling Stones sono dunque tornati in studio di registrazione per dare vita ad un progetto discografico in uscita il prossimo 20 ottobre in tutti i negozi di dischi fisici e nelle piattaforme online. Ecco dunque, in breve, tutto quello che sappiamo a riguardo.

Hackney Diamonds: la tracklist

L’album include un totale di 12 canzoni registrate tra New York, Los Angeles e Londra. Due pezzi del disco erano stati registrati nel 2019, prima che lo storico batterista Charlie Watts morisse: tra questi spicca ‘Living by the swords’ (“Un pezzo dal sapore retrò” ha commentato Mick Jagger) e ‘Angry’, il singolo di lancio del progetto accompagnato da un video ufficiale diretto da Francois Rousselet con protagonista l'attrice di White Lotus e Euphoria, Sydney Sweeney. Questa la tracklist completa del disco: - Angry - Get Close - Depending on you - Bite my head off - Whole wide world - Dream skies - Mess it up - Live by the sword - Driving me too hard - Tell me straight - Sweet Sound of heaven - Rolling Stone blues (Muddy waters) All’interno del disco sono inoltre inserite alcune collaborazioni di tutto rispetto con musicisti del calibro di Elton John (che suona il piano di ‘Get close’ e della stessa ‘Live by the sword’), Stevie Wonder (alle tastiere e al pianoforte per ‘Sweet sounds of heaven’), Paul McCartney (al basso per ‘Bite my head off’) e infine Lady Gaga (che interpreta i cori di ‘Sweet Sounds of heaven’).

Le curiosità sul disco

Intervistato da Jimmy Fallon, Mick Jagger ha avuto l’occasione di spiegare il significato del titolo del disco (“Nello slang di East London i diamanti di Hackney sono i vetri rotti di un parabrezza" ha specificato l’artista britannico) ma ha anche raccontato di come lui e i suoi colleghi si fossero dati lo scorso San Valentino come data ultima per la chiusura del disco, la cui uscita sarebbe in realtà stata anticipata se non fosse scoppiata la pandemia di Covid-19. Nella stessa occasione il chitarrista del gruppo Keith Richards ha poi ricordato il collega Watts (“Lui è il numero quattro e ci manca terribilmente”) spiegando che era stato lo stesso compianto musicista a proporre Steve Jordan come nuovo batterista della band. “La decisione di prenderlo sarebbe stata molto più difficile senza la sua benedizione" ha precisato Richards.