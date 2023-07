Rockin’1000 for Romagna: le info del concerto, scaletta e biglietti

I Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, sono pronti a tornare a suonare insieme in occasione di un nuovo concerto con i loro 1000 musicisti in programma sabato 29 luglio presso lo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena. Il live arriverà sulla scia dei precedenti concerti internazionali organizzati dall’incredibile team di musicisti a San Paolo, Madrid, Parigi e Francoforte. Ecco tutto quello che c’è da sapere su l'attesissimo evento.

L’impegnoper le popolazioni dell’Emilia-Romagna

Questa straordinaria storia è iniziata nel 2015, quando l’organizzatore Fabio Zaffagnini decide di riunire a Cesena un gruppo composto da 1000 musicisti per suonare ‘Learn to fly’ e per invitare i Foo Fighters a suonare a Cesena, riuscendo poi in un intento che all’inizio poteva sembrare fantascienza. Ecco dunque che per l’edizione 2023 di Rockin’ 1000 i musicisti tornano dove tutto è cominciato, proprio a Cesena, proprio per sostenere le popolazioni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, così duramente colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. La nuova tappa ha quindi un significato profondo: i Rockin’1000 puntano infatti a lanciare un importante segnale di ripartenza, organizzando una grande festa per coloro che vivono nel territorio. A proposito del prossimo appuntamento con i suoi Rockin’ 1000 Fabio Zaffagnini ha commentato: “Sono passati sette anni dal nostro debutto allo stadio di Cesena, abbiamo deciso che questa fosse l'occasione migliore "per tornare a casa", dopo aver fatto il giro del mondo, suonando davanti a decine di migliaia di persone. L'alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede è finita sott'acqua e il legame con il territorio è sempre molto forte e vivo. Dopo aver coadiuvato il coordinamento dei volontari attraverso la creazione del servizio volontarisos.it, che ha permesso la gestione di oltre 50 mila persone, abbiamo voluto lanciare questo evento di raccolta fondi. Un secondo obiettivo è anche la comunicazione di un segnale di ripartenza: vogliamo mostrare come la Romagna non sia più in ginocchio, ma al contrario, una terra che si è rimessa in carreggiata, pronta ad accogliere milioni di turisti con i servizi ed il sorriso di sempre”.

I possibili brani in scaletta

Il 29 luglio prossimo tornando di fatto a casa dopo 7 lunghi anni costellati da live in giro per il mondo nel corso dei quali hanno avuto l’occasione di suonare tutti i più celebri brani che hanno fatto la storia della musica rock, con una dedica speciale alla natura tenace, viva e partecipativa dei romagnoli, che lo scorso maggio si sono riversati a migliaia nelle strade per aiutarsi l'un l'altro, durante queste settimane di grande difficoltà. Sconosciuta, almeno per il momento, la scaletta precisa che i musicisti suoneranno a Cesena, ma è molto probabile che nella setlist saranno inclusi anche pezzi firmati Rolling Stones, Beatles, ACDC, Ramones e, perché no, anche qualche pezzo degli stessi Foo Fighters, proprio come accaduto nel live del 2016.

I biglietti

I biglietti per partecipare al live sono attualmente disponibili solo su Vivaticket.it.com. Qui sotto il dettaglio dei prezzi: - Tribuna - 106,70 euro - Distinti Inferiori Frontali - 42,68 euro - Curva Mare Inferiori - 26,68 euro - Curva Mare Superiori - 26,68 euro - Curva Ferrovia Inferiori - 26,68 euro - Curva Ferrovia Superiori - 26,68 euro - Tribuna Inferiore Promo Bambino - Gratis - Tribuna Inferiori Laterali - 64,02 euro - Distinti Superiori Angolari - 26,68 euro