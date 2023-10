Chi è lo chef Roberto Valbuzzi, il cuoco contadino della tv

Cuoco, ristoratore, contadino. E da qualche anno anche personaggio tv sempre più noto al grande pubblico. Stiamo parlando di Roberto Valbuzzi.

Figlio d’arte

Nato a Varese il 1° luglio 1989, Valbuzzi è chef del famoso ristorante Crotto Valtellina di Malnate, in provincia di Varese, nella zona nota come Valle Olona. La sua famiglia ha una lunga tradizione culinaria, infatti Roberto si definisce figlio d’arte. Prima di lui, il locale era gestito dai genitori. I nonni hanno a loro volta una vasta fattoria a Mornago, sempre in provincia di Varese. È proprio qui che Roberto ha sviluppato una profonda affinità per i sapori dei piatti tipici del Nord e ha coltivato una forte passione per la cucina e i prodotti freschi della terra.

Successi in tv

Valbuzzi si è formato presso una scuola alberghiera e ha alle spalle una lunga esperienza nel settore della ristorazione, con diversi impieghi in ristoranti di alta classe. Questa esperienza ha contribuito a forgiare la sua base di conoscenze sulla cucina e lo ha spinto a dedicarsi alla ricerca e alla creazione di nuovi piatti. La svolta nella carriera del giovane chef è arrivata quando ha partecipato alla Fiera Campionaria di Varese, un'esperienza che gli ha aperto le porte al mondo televisivo. Nel 2011 Gambero Rosso Channel, la rete televisiva di Sky dedicata al panorama culinario, gli ha proposto di diventare uno dei suoi nuovi volti. Successivamente Roberto è stato uno degli chef de ‘La prova del cuoco’. Poi è diventato volto di Discovery con trasmissioni come ‘Cortesie per gli ospiti’, ‘Cortesie per gli ospiti Ristoranti’ e ‘Uno chef in fattoria’. Dall’autunno del 2023 Valbuzzi fa parte del cast di ‘È sempre mezzogiorno’ condotto da Antonella Clerici.

Vita privata

Dopo sei anni di fidanzamento, nell’autunno del 2018 Valbuzzi si è sposato con Eleonora Laurito, classe 1991. La coppia ha due figli: Alisea, nata all’inizio del 2020, ed Elan Gabriele, arrivato nella primavera del 2022. Eleonora ha avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato al programma ‘Veline’ su Canale 5 nel 2012. A partire dal 2014 ha fatto la modella per varie stagioni di ‘Detto Fatto’. Adesso gestisce l’attività di famiglia insieme a Roberto ed è molto attiva sui social dove dà consigli alle altre mamme su ricette, metodi educativi, moda, beauty e lifestyle. Al fianco del marito, inoltre, Laurito è apparsa nella trasmissione ‘Uno chef in fattoria’, dedicata alle attività imprenditoriali dei Valbuzzi, tra ristorante e campi, e alla loro vita familiare coi bambini.