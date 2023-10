Roberto Casalino presenta ‘Dieci piccole ragioni’: “Il mio mondo non è per tutti”

"Sostengono gli eroi: se il gioco si fa duro è da giocare": inizia così 'L'essenziale', canzone con la quale Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo nel 2013. Quelle parole, quel 'gioco che quando si fa duro è da giocare', sono uscite dal cuore e dalla penna di Roberto Casalino. Di mestiere compositore e cantautore, di vocazione poeta. Che il 13 ottobre a Largo Venue a Roma e il 26 ottobre all'Arci Bellezza di Milano presenta 'Dieci piccole ragioni', nuovo album di inediti uscito da poco ma che ha già ben impressionato pubblico e critica.

Casalino, 'Dieci piccole ragioni' è un album molto suonato e altrettanto cantato. Ha scelto appositamente di andare controcorrente rispetto alla tendenza attuale?

"Non vado volutamente controcorrente, ma sento di aver bisogno di dire le cose. Volevo tempo e modo di raccontare emozioni e insegnamenti. Ovvero le mie 'dieci piccole ragioni'. E' un disco curato in ogni piccolo dettaglio. Sono orgoglioso, in un’epoca in cui si tende a dire poco ho voluto dire tanto".

Nei dieci brani della tracklist affronta diversi temi…

"L'amore muove un po' le nostre vite, però sentivo di dover toccare elementi anche più universali, spirituali, concetti di perdono, unicità. Spesso cerchiamo di uniformarci alla massa, ma in realtà la tua persona è diversa da tutte le altre. Devi essere il primo ad amarla e per farlo devi conoscerti. Le persone si giudicano anche dal linguaggio del corpo, dai modi di essere e di fare. Ho cercato di racchiudere tutto questo nelle mie canzoni. L'idea era quella di realizzare un album che tra 2-3 anni non stanca, in cui ogni canzone può essere un singolo. Non è una playlist per Spotify, va ascoltato dall’inizio alla fine".

Quale brano racconta maggiormente Roberto in questo disco?

"Senza dubbio 'Volere te'. Parla della necessità di non riempire un vuoto con chiunque, ma scegliendo in modo pesato le persone che devono far parte della tua vita. Ho sempre avuto ansia da affetto, sono stato auto sabotatore di me stesso. È stata anche la più difficile da scrivere".

La canzone che non vede l'ora di interpretare dal vivo?

"Sicuramente voglio vedere saltare il pubblico con 'Al cielo non importa', voglio sentire tutto l'entusiasmo".

Nel disco in 'Altrettanto' ospita la voce e la personalità dirompenti di Romina Falconi. Come è nata questa collaborazione?

"E' una canzone che scritta prima di conoscere Romina. Poi quando ho iniziato a collaborare con lei mi son reso conto che è un brano con la giusta dose di ironia e nel quale lei sarebbe stata bene, quindi gliel'ho proposto. Tra noi c’è una bellissima intesa ed è bello scoprire in corsa nella tua carriera di poter avere rapporti di amicizia vera. Romina mi mette alla prova e questo mi piace molto".

Lei ha scritto brani indimenticabili portati al successo da Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri, fra gli altri. Preferisce rimanere dietro le quinte o metterci la faccia con brani inediti?

"Ci sono momenti in cui ho bisogno di espormi e altri in cui mi va solo di scrivere. Non cambia nulla, è comunque una canzone che canta me, che mi racconta. È la doppia faccia della stessa medaglia. Mi diverto a fare canzoni, sto cercando di godere la vita, non si può sempre essere alla ricerca di una hit, non voglio che diventi qualcosa di cui sono schiavo".