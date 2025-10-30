"La musica è un battito, la lingua napoletana è casa. Ma amo anche Springsteen e Bryan Adams”: l’Himalaya di Revelè

Milano, 30 ottobre 2025 – Per Giuseppe Cacciapuoti, 28 anni, in arte Revelè, la musica è “il suono primordiale del big bang, è un battito”. I gli ultimi singoli del cantautore partenopeo sono ‘O Mar O Mar’ e ‘Himalaya’. Due brani che fanno parte di un progetto che porterà nei prossimi mesi all’uscita di un ep.

Il cantautore Revelè (Foto Pamela Rovaris)

Giuseppe, perché la scelta di cantare in dialetto napoletano?

"Perché rappresenta casa, sono le mie origini. Il napoletano ha una musicalità che rende possibile il fatto di essere internazionale. È più complicata dal punto di vista della ritmica, mentre l’Italiano è molto più spezzato. Inconsciamente la musicalità dell’italiano culla il ritornello. Vedo il personaggio napoletano come una maschera malinconica, che però ha sempre fame e vuole realizzare i suoi obiettivi”.

Quale la caratteristica più partenopea che metti nella tua musica?

"La passionalità, il napoletano è molto pathos. Tutto ha musicalità ed è passionale a Napoli. Siamo molto attaccati alla nostra famiglia e alla nostra terra. Con ‘Himalaya’ parlo proprio di passione”.

Chi ti ha influenzato? Quali sono gli artisti che hai ascoltato di più?

"In famiglia c’erano due correnti: quella più per gli artisti stranieri ovvero Bruce Springsteen, Bryan Adams, Tracy Chapman e quella che propendeva per gli italiani, come Elisa, Alex Baroni, Pino Daniele, Renato Carosone. E’ stata una fortuna, ho potuto ascoltare di tutto. Le mie canzoni preferite sono ‘Dancin’ in the dark’, ‘Summer of ‘69’ e ‘Talking about a revolution’. Ho iniziato a cantare grazie a Phil Collins, cantava le canzoni del film di animazione ‘Tarzan’ e io le sapevo tutte”.

Se potessi scegliere, con quale artista sarebbe la collaborazione dei tuoi sogni?

"Con Stromae, mi piace molto. Fra gli italiani, senza dubbio Mahmood, ha un timbro che ti lascia una sensazione unica. C’è anche un altro italiano che mi ha sempre ispirato: Enzo Avitabile, sogno di poter vivere e viaggiare di musica come ha fatto lui”.

Progetti futuri?

"Stiamo cercando d organizzare piccoli live, mi piacerebbe realizzare degli spettacoli in cui raccontare una storia. Prossimamente, poi, uscirà ‘Comme se fa’, un brano che parla della perdita importante di mio padre. Una perdita che paradossalmente ha amplificato il mio lato artistico. L’ho scritta per lui, ma è universale per tutte le persone che hanno perso qualcuno. A fine gennaio uscirà un ep conclusivo del primo percorso”.

Quando hai capito di essere un artista?

"Tutti gli esseri umani sono artisti. C’è arte in tutto, qualcosa diventa arte quando metti la passione in una cosa. Non ci sono degli eletti, ognuno di noi se trova la propria passione riesce a mettere l’arte in qualsiasi cosa. L’arte è di tutti, l’essere umano non è portato verso una sola strada. Oggi ci categorizziamo, ma in realtà siamo poliedrici”.