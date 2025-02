Con ‘Restyle’ Giulia Penna porta il riuso su Real Time

Milano, 28 febbraio 2025 – Debutta domani pomeriggio alla conduzione tv Giulia Penna. Comincia sabato 1 marzo dalle 17.10 su Real Time ‘Restyle - Tutti gli stili che sei’, un programma in cinque puntate condotto proprio dall’artista romana, insieme a Marco De Lucia e Laura De Iuliis. La grande occasione per Giulia Penna

Giulia, lei si è fatta conoscere recentemente al grande pubblico con la partecipazione a ‘Tale e Quale Show’, che esperienza è stata?

“E' stata una grandissima scuola, un’esperienza indimenticabile. La vorrei rifare ma non si può (ride, ndr). Lavoravamo tantissimo e l’impegno da parte di tutti era enorme. A ‘Tale e Quale Show’ ho vissuto un momento particolarmente emozionante: in questo programma ho avuto la possibilità di cantare una canzone di Alicia Keys che cantavo in via del Corso a Roma quando sono stata artista di strada. In ogni esibizione a ‘Tale e Quale Show’ ho messo l'anima, il cuore, la voce”.

Lei è stata una delle rivelazioni del programma, cosa è successo dopo?

“Da lì si sono aperte delle meravigliose porte: sono stata ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo, recentemente sono stata a Sanremo come inviata speciale e adesso il nuovo programma su Realtime. Spesso si semina tanto e poi si pensa che non arrivi mai il tempo del raccolto, ma non così. Non mi sono mai persa d'animo nel mio percorso. I social mi hanno dato tanto, sono stati il mio palcoscenico più importante, da lì la mia forza di volontà è stata colta e apprezzata. C'è ancora tanto da lavorare, l'importante è avere la luce, la voglia e la passione per questo lavoro”.

In ‘Restyle - Tutti gli stili che sei’ insieme a Marco De Lucia e Laura De Iuliis aiuta chi si rivolge a voi a cambiare immagine attraverso i capi di seconda mano. Lei che rapporto ha con il riuso?

“Fin da piccolissima ho indossato capi second hand, usavo vestiti di mia cugina che cresceva e poi passava a me. Ero felicissima. E’ bello dare una seconda vita a un capo che può rendere felice un'altra persona, è una cosa magica e intelligente. E’ una consuetudine che va diffusa”.

Come ha vissuto questa esperienza televisiva?

“Il programma è in cinque puntate, per tre sabati di seguito. Dalla prima all’ultima puntata sono cambiata, per me è stata un'esperienza nuova. Mi ha colpito di più il fatto di essere riuscita a entrare in empatia con le protagoniste. E' stato emozionante sentire il racconto delle loro storie, mi sono emozionata anch'io. E’ stata un’esperienza stupenda, che speriamo di replicare”

Lei è stata artista di strada e a ‘Tale e Quale Show’ ha dimostrato di saper cantare e sapersi muovere bene anche su un palco così importante. Quale è il suo sogno?

“Cantare o presentare all’Ariston. Quel palco è stupendo”.

La collaborazione dei suoi sogni?

“Mi piacerebbe lavorare con Lucio Corsi. L’ho sentito live la prima volta otto anni fa e mi ha colpito subito. E’ un grande artista”.