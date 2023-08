Renganek, il nuovo album di inediti di Francesco Renga e Nek: tracklist e quando esce

Filippo Neviani in arte Nek e Francesco Renga sono di recente tornati in studio di registrazione per quello che sarà, concretamente, il loro terzo progetto congiunto dopo ‘Max Nek Renga - Il Live’ (la registrazione del loro tour nei palazzetti del 2018) e ‘50/50’, la raccolta pubblicata nel 2022. La nuova fatica discografica dei due artisti si intitola ‘Renganek’ e sarà disponibile a partire dal prossimo 8 settembre sotto etichetta Epic/Sonic Music Italia. Ecco tutte le curiosità sulla loro imminente uscita discografica.

Com’è nato ‘Renganek’, il nuovo disco di Francesco Renga e Nek

Francesco Renga e Nek si conoscono da molti anni e hanno un rapporto che ormai si potrebbe definire quasi simbiotico: proprio dalla loro complicità è emersa la necessità di un nuovo album a quattro mani,frutto del connubio tra due menti creative, unite da un'amicizia senza pari e dal desiderio di condividere progetto musicale senza precedenti.

La tracklist completa e le versioni disponibili di Renganek

All’interno di questo nuovo atteso album troveremo un totale di 11 pezzi, tra i quali spiccano i due singoli di lancio ‘L’infinito più o meno’ e il recente tormentone estivo ‘Il solito lido’, tra i brani più passati dell’attuale stagione estiva. L’album in uscita l’8 settembre sarà ovviamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music, nei negozi di dischi in formato fisico e anche nelle versioni vinile colorato e vinile nero 180gr. L’album, inoltre, è già preordinabile online attraverso il link presente nella bio social dei rispettivi artisti. Qui sotto potete recuperare la tracklist completa di ‘Renganek’ con tutti i brani inclusi nel disco in uscita. - Giura Giuda - Scrivi una Canzone - Più Grande - Faro - Sale - Storie di Paura - L'infinito più o meno - Tutta Natura - A Fianco - Inspiegabile - Il Solito Lido

Il tour in corso

In attesa di poter finalmente interpretare anche i nuovi pezzi contenuti in ‘Renganek’ dal vivo, i due cantanti sono tutt’ora impegnati in una tournée congiunta con la quale stanno girando l’Italia e che si concluderà con due concerti speciali, martedì 5 settembre all’Arena di Verona (l’evento già sold out) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Il gran finale invece è previsto per il 21 ottobre con un atteso show organizzato presso il Teatro Colosseo di Torino.

I concerti

- 13 agosto - Arena Dei Pini di Baia Domizia (CE) - 16 agosto - Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) - 17 agosto - Mercati Saraceni di Cirò Marina (KR) - 19 agosto - Arena 3040 di Carovigno (BR) - 26 agosto - Teatro Antico di Taormina - 27 agosto - Teatro Valle Dei Templi di Agrigento - 02 settembre - Piazza dei Cavalieri (Summer Knights) di Pisa - 05 settembre - Arena di Verona di Verona (concerto già sold out) - 07 settembre - Piazza della Loggia di Brescia - 09 settembre - Planet Arena di Paestum (SA) - 07 ottobre - Mediolanum Forum di Assago (MI) - 11 ottobre - Teatro Augusteo di Napoli - 12 ottobre - Teatro Team di Bari - 16 ottobre - Europauditorium di Bologna - 19 ottobre - Teatro Verdi di Firenze - 21 ottobre - Teatro Colosseo di Torino