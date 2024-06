Renato Zero in tour, nuove date a Milano e Roma

Renato Zero cala il tris a Milano e la coppia d'assi a Roma. Sarà un autunno impegnativo per il cantautore, che festeggerà il primo compleanno sul palco di Milano. Ad essere evocativo è già di per sè il nome del tour, ovvero 'Autoritratto - I concerti evento'. E in effetti la tre giorni milanese sarà un vero evento.

Renato Zero ha infatti scelto di aggiungere due date: quella del 2 ottobre all'Unipol Forum di Assago e quella dell'11 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, che rappresenterà il gran finale. Il tour vedrà il cantautore e performer tornare anche in Sardegna. A distanza di 26 anni dall'ultima volta e con due concerti: il 19 e 20 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula.

Le date di 'Autoritratto - I concerti evento'

19 LUGLIO 2024 - SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA- SOLD OUT

20 LUGLIO 2024 - SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA

29 SETTEMBRE 2024 - MILANO @ UNIPOL FORUM

30 SETTEMBRE 2024 - MILANO @ UNIPOL FORUM

2 OTTOBRE 2024 - MILANO @ UNIPOL FORUM

5 OTTOBRE 2024 - TORINO @ INALPI ARENA

6 OTTOBRE 2024 - TORINO @ INALPI ARENA

9 OTTOBRE 2024 - LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

12 OTTOBRE 2024 - BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

13 OTTOBRE 2024 - BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

16 OTTOBRE 2024 - MANTOVA @ PALA UNICAL

17 OTTOBRE 2024 - MANTOVA @ PALA UNICAL

26 OTTOBRE 2024 - PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

29 OTTOBRE 2024 - PERUGIA @ PALA BARTON - SOLD OUT

30 OTTOBRE 2O24 - PERUGIA @ PALA BARTON

2 NOVEMBRE 2024 - EBOLI @ PALASELE

6 NOVEMBRE 2024 - MESSINA @ PALARESCIFINA - SOLD OUT

7 NOVEMBRE 2024 - MESSINA @ PALARESCIFINA - SOLD OUT

10 NOVEMBRE 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

11 NOVEMBRE 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT