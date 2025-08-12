Renato Zero, pace storica con Bertè . Trent’anni fa la lite e ora la reunion

La notte di San Lorenzo ha restituito ai fans l’amicizia di Renato Zero e Loredana Bertè. Perché l’anima è piena di stelle cadenti, come diceva Victor Hugo, che traversano i sogni della gente in silenzio per evitare di svegliarla. Deve averlo pensato pure il “Pettirosso da combattimento” della nostra canzone domenica scorsa a La Spezia quando, durante la tappa in Piazza Europa del suo “50 Anni da ribelle”, s’è ritrovata davanti a sorpresa l’amico di sempre. Poche parole emozionate, mentre i tecnici provavano a smorzare il volume dell’ultimo singolo della cantante di Bagnara Calabra coi Boomdabash “Una stupida scusa”, e l’abbraccio lungo (quasi) trent’anni. Quelli che li hanno tenuti distanti.

"Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita" ha detto al microfono l’uomo del Carrozzone, 74 anni, indicando poi ripetutamente l’amica per scatenare il ruggito della piazza al grido: "Loredana, un mito!". Lei ha fatto il segno di avere la pelle d’oca per l’emozione e per un attimo è sembrata liberarsi di quella corazza che si porta dietro ovunque dando l’idea che lo sfogo di un anno fa con Francesca Fagnani nello studio di Belve (Renato "mi manca tanto, forse sento un bisogno di riavvicinamento. Dipende molto da lui. Nella mia vita c’è stato sempre; quindi, oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto") era arrivato a cuore aperto.

Fino a quel momento Zero, alla domanda su cosa pensasse dell’amica, rispondeva che da quando non si frequentavano più era migliorata, segno evidente del fatto che forse sarebbe stato meglio continuare a volersi bene a distanza "e a mantenere fede alla promessa di non lasciarci mai perché il cuore sa dove andare". I popoli dell’uno e dell’altro sanno, però, che l’“effetto-Fagnani” aveva iniziato a manifestarsi già lo scorso giugno, quando Renato era comparso tra il pubblico del concerto romano dell’amica alla Cavea del Auditorium, a cui sembra, sia seguito l’incontro nei camerini. A La Spezia, però, Zero s’è spinto oltre, salendo sul palco per dare un segno tangibile che le incomprensioni del passato sono definitivamente seppellite, toccando pure (involontariamente, chissà) un nervo scoperto dei rapporti con Loredana col riferimento a “I migliori anni della nostra vita”, visto che, stando a quanto si dice, fra i motivi che avevano fatto franare l’amicizia c’era stata pure la sua proposta d’incidere quel brano in duetto come tributo a Mimì. Idea che avrebbe mandato la sorella su tutte le furie.

Altro motivo della frattura, il rapporto discografico fra i due. Dopo aver prodotto nel ’94 con la sua etichetta Fonopoli il live “Bertex Ingresso libero”, infatti, nel ‘96 Zero aveva accettato pure di seguire la realizzazione del nuovo album in studio dell’amica. Tuttavia, con l’aumento delle richieste legate a musicisti e studi di registrazione, il progetto si era rivelato, a detta dello stesso Zero, difficile da sostenere economicamente. Durante la fase di produzione condivisa negli studi di Fonopoli, le tensioni erano aumentate fino a far esplodere il conflitto, che non solo avrebbe compromesso irrimediabilmente il rapporto, ma sarebbe sfociato pure in una causa legale.

La sua verità Loredana la raccontò a Rita Dalla Chiesa nello studio di Forum dicendo che il disco prevedeva nove canzoni sue e una di Renato, ma al momento dell’interruzione del rapporto Zero se l’era tenute tutte. "Io voglio fare un disco duro con quattro strumenti, da riportare esattamente sul palco live. Quando lui cerca di farla più morbida, non rispecchia quello che sento" raccontò, imputando lo stop forzato a divergenze artistiche. "Due mesi sono stata ‘sequestrata’ a casa di Renato a Roma. Studio suo, fonico suo, ma le canzoni sono mie. Quindi a un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare. Renato non capisce di rock e l’ho dovuto denunciare perché io non posso lavorare per colpa sua". Tentativi di riconciliazione ne arrivarono nel ’98 col duetto di “In alto mare” al Night Express su Italia 1, alla premiazione sul palco dei Wind Music Awards 2013, quando lei entrò a consegnargli un premio con la dedica "a Renato, fratello nell’arte e nella vita", e ben più di recente con la telefonata a The voice senior con un affettuoso pensiero per la "sorellina Loredana". Ma la serata de La Spezia prospetta l’inizio di nuovo corso. Sperando che regga.