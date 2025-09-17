Redford Leggenda del cinema

BoganiViene da dire che è morto giovane. Perché, pur con tutte le rughe che il tempo aveva inciso sul suo volto splendido, Robert Redford manteneva qualche cosa del ragazzo che era stato. Anche quando bussava alla porta di Jane Fonda in ‘Le nostre anime di notte’, una delle più belle storie – quasi – d’amore fra ottantenni viste sullo schermo. Era giovane quando sedeva sulla scrivania, le maniche della camicia arrotolate, nella redazione del Washington Post in ‘Tutti gli uomini del presidente’, pronto a scattare dietro una soffiata, insieme al collega Dustin Hoffman. Era giovane, quando correva – braccato da nemici invisibili – nei ‘Tre giorni del Condor’. Giovane, quando baciava Barbra Streisand in ‘Come eravamo’.

Aveva un fascino naturale, indossato senza sforzo, come una camicia sbottonata al sole. A calcio – chissà – sarebbe stato una mezzala elegante, come Gianni Rivera. Con lo stesso ciuffo chiaro, l’aria da golden boy. Ribelle, autentico. Ed elegante. Elegante anche con una T-shirt bianca, in giacca o con uno dei suoi magnifici pullover morbidi: un ‘american style’ casual e chic insieme. Il cappotto corto dei ‘Tre giorni del Condor’, il nodo della cravatta allentato in ‘Tutti gli uomini del presidente’, i Ray-Ban Aviator, un simbolo per lui. E lo stile? Non era un attore rigido, maniacale, non faceva della sua performance un teorema. Era fluido, vivo, vero.

Era nato in California nel 1936, pieno New Deal. Un rapporto distante col padre; la poliomielite che lo costringe un anno a letto: come premio, il lavoro d’estate allo Yosemite National Park. Lì scopre la natura, e la felicità. Ma la madre muore quando lui ha appena 18 anni, Robert inizia una vita sbandata, tanto alcol, espulso dall’università del Colorado, lavori saltuari. Se ne va in Europa, a fare autostop, con un album e una matita. Parigi, poi nel 1956 Firenze: studia arte all’ombra della Cupola di Brunelleschi. Torna negli Stati Uniti senza soldi, studia arte a New York, ma è il teatro a catturarlo. Il debutto a Broadway, un episodio tv di ‘Alfred Hitchcock presenta’, e finalmente il cinema. È il 1962, ha 26 anni.

L’ascesa è rapida: nel 1966 è in ‘La caccia’ al fianco di Marlon Brando e Jane Fonda. Nel 1967, è di nuovo con lei in ‘A piedi nudi nel parco’. Vivono in un appartamento spoglio da Bohèma: lei è vivacissima, romantica, appassionata. Lui calmo, prudente, contegnoso. L’effetto è irresistibile. La consacrazione arriva con ‘Butch Cassidy’ nel 1969, al fianco di Paul Newman, e con ‘Corvo rosso non avrai il mio scalpo!’ di Sydney Pollack. Con Pollack nasce una lunga amicizia. È Pollack che lo dirige, in coppia con Barbra Streisand, in ‘Come eravamo’ nel 1973. Nello stesso anno, l’interpretazione con Paul Newman ne ‘La stangata’ gli vale la prima nomination all’Oscar.

Ancora Pollack lo dirige nel 1975 ne‘"I tre giorni del Condor’, strepitoso thriller sulla Cia. Redford è il volto dell’America onesta, democratica, progressista: nel 1976 esce ‘Tutti gli uomini del presidente’. A migliaia, in tutto il mondo, s’innamorano del mestiere di giornalista grazie a questo film, in cui Redford è un reporter che indaga sullo scandalo Watergate.

Negli anni ’80 il suo percorso da regista inizia subito con l’Oscar: quello per ‘Gente comune’. Nel 1985 è ancora con l’amico Pollack in ‘La mia Africa’, successo planetario con Meryl Streep, sette Oscar vinti. Nel 1993 è un affascinante, irresistibile miliardario che tenta Demi Moore in ‘Proposta indecente’. Nel 1998 dirige ‘L’uomo che sussurrava ai cavalli’ e consegna il primo ruolo importante a una Scarlett Johansson allora quattordicenne. Gli anni Duemila iniziano con la Cia, proprio come i ’70: nel 2001 in ‘Spy Game’ è un agente spregiudicato che tenta di salvare il pupillo Brad Pitt. In qualche modo è un passaggio di consegne fra due sex symbol dal fascino canagliesco, che sembrano persino assomigliarsi. Nel 2002 Redford riceve l’Oscar alla carriera; nel 2007 dirige ‘Leoni per agnelli’, con Tom Cruise e Meryl Streep. Nel 2016 un film poetico, ‘Le nostre anime di notte’, interpretato con l’amica Jane Fonda. A Venezia entrambi ricevono, commossi, il Leone d’oro alla carriera.

È stato, in qualche modo, il volto pulito dell’America. Sexy, ma non macho. Morbido, accogliente, umano, sorridente, in qualche modo rasserenante. Guardavi lui, e l’America ti sembrava un posto dove sarebbe stato bello vivere. Anche se per lui la vita non è stata sempre generosa: un figlio gli è morto poco dopo la nascita, nel 1959, un altro per un tumore nel 2020. Gli sopravvivono due figlie, Shauna e Amy.

Con il suo Sundance festival, ha lanciato tanti registi indipendenti, da Jarmusch a Tarantino, da Nolan a Chazelle. E lì, fra le montagne dello Utah, Redford aveva conosciuto anche la sua futura seconda moglie, l’artista e ambientalista tedesca Sibylle Szaggars. Quando si incontrarono, lei non sapeva niente di lui come attore: forse proprio questo lo aveva sedotto. Per una volta, non era Robert Redford, ma solo un signore gentile. Si sono sposati nel 2009, e Sibylle era lì con lui, ieri, quando Redford ha chiuso per l’ultima volta i suoi magnifici occhi blu.