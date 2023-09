Chi è Rebecca Staffelli, opinionista social del ‘Grande Fratello’

La nuova edizione del ‘Grande Fratello’ su Canale 5 è iniziata da poco e, già prima che iniziasse, ha fatto parlare per alcuni cambi della guardia che ci sono stati nel cast, per precisa scelta di Mediaset. L’editore, infatti, ha richiesto un ritorno alla normalità nel formato dello show, con le storie dei concorrenti al centro e assenza di trash e volgarità. Al netto della conferma di Alfonso Signorini al timone della conduzione, in questa stagione troviamo la giornalista Cesara Buonamici, volto noto del ‘TG5’, come opinionista fissa (lo scorso anno, nella sua postazione, era seduta la coppia formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli). Rebecca Staffelli, invece, è stata scelta per commentare in diretta, nelle puntate serali, il sentiment social con i commenti e i meme più divertenti del web sui concorrenti e sulla trasmissione (il suo ruolo, in precedenza, era affidato a Giulia Salemi).

Figlia d’arte

Rebecca Staffelli è nata nel 1998. I suoi genitori sono Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’, e Matilde Zarcone, ex valletta di ‘Buona domenica’. La Staffelli ha già fatto esperienza come speaker radiofonica e come presentatrice. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento è iniziato con una gavetta dal basso. Inizialmente, infatti, Rebecca aveva aperto un canale YouTube in cui dava consigli di moda ai follower. In seguito l’aspirante conduttrice ha debuttato su Mediaset con il programma su La5 ‘Colpi di tacchi’.

Dalla radio ad ‘Amici’

Successivamente la Staffelli è entrata in radio. Ha condotto la trasmissione ‘105 night express’ su Radio 105. Ma il pubblico televisivo l’aveva vista già ad ‘Amici’, il talent per ragazzi di Maria De Filippi. Lì Rebecca aveva il compito di coinvolgere i giovani partecipanti nel progetto di Radio Mediaset.

La chiamata

Durante il ‘GF Party’, Rebecca Staffelli ha raccontato ai telespettatori il momento in cui il conduttore del ‘Grande Fratello’, Signorini, l'ha chiamata per proporle di collaborare al reality. La Staffelli junior ha parlato di una sensazione bellissima che ha provato quando le è arrivata la telefonata del presentatore a trenta minuti dalla sua diretta radiofonica. Rebecca era in fibrillazione completa, ma ovviamente non poteva dire ancora nulla, in quel momento, agli ascoltatori e ai suoi follower, dal momento che avrebbe dovuto essere una sorpresa a tempo debito, con un annuncio ufficiale. Certamente la scarica di adrenalina con cui ha affrontato quel giorno la sua diretta in radio è stata molto particolare.

Vita privata

La nuova opinionista social del ‘Grande Fratello’ ha anche parlato della sua vita sentimentale. Infatti la Staffelli ha detto che, sempre in seguito alla proposta di Signorini, nel pomeriggio di quella giornata non ha trattenuto il pianto, si è messa a cantare, a ballare e ha confidato l’entusiasmante novità ad Alessandro, il suo fidanzato e manager. Si tratta di Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato a ‘Uomini e Donne’ nella stagione 2015/2016. I due, che hanno 12 anni di differenza, stanno insieme dal 2018. E c’è chi parla anche di possibili nozze…