Chi è Rebecca Staffelli, nuova opinionista social del Grande Fratello

Rebecca Staffelli al Grande Fratello. Cosa farà? Il ruolo dovrebbe essere quello che è stato di Giulia Salemi, ovvero la selezione e lettura dei commenti social degli utenti da casa. Ma la postazione social non era stata eliminata? In realtà ad essere bocciata - a questo punto è chiaro - è la titolare di quell "cattedra". Oltre allo "stile di insegnamento". In sostanza, secondo il nuovo corso di Pier Silvio Berlusconi, Giulia Salemi al Grande Fratello sarebbe stata portatrice di un tasso di trash troppo alto.

Certo è che il nome di chi la sostituisce è di quelli che lasciano intendere più di qualche significato. Chi è Rebecca Staffelli? La figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, e Matilde Zarcone. Ventotto anni, Rebecca Staffelli non è una semplice figlia d'arte. Ha studiato canto, danza e recitazione e ha alle spalle diverse esperienze di conduzione. Da Colpo di Tacchi su La5 al Miss Universe Italy, oltre all'attuale esperienza come speaker radiofonica a Radio 105.

Quello di Rebecca Staffelli è un volto nuovo sì, ma anche già noto per certi versi in tv. Diverse volte, infatti, è stata ospite di Maria De Filippi ad Amici in qualità di rappresentante di radio, visto che si occupa di attività editoriali anche per Radio Subasio, R101, Virgin Radio e Radio Monte Carlo. Il suo fidanzato è un altro volto già visto in tv: il manager Alessandro Basile, già frequentatore di Uomini e Donne.

Non una semplice figlia d'arte, quindi. Quello che colpisce è, però, che l'arrivo di Rebecca Staffelli alla corte di Alfonso Signorini e del suo nuovo Gf - che il conduttore guiderà insieme all'opinionista Cesara Buonamici - sembra un'apertura al "clan di Striscia". Ovvero al gruppo di figure che orbitano attorno al genio di Antonio Ricci. Un gruppo che diverse volte è stato in disaccordo con la proprietà Mediaset. Che possa esserci una tregua? Che invece tutta la vicenda possa essere slegata da Striscia la Notizia? Probabilmente l’arcano potrà essere svelato nei prossimi mesi.