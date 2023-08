Reazione a catena, Liorni censura uno scippo: “Ma cosa state dicendo?”

Uno scippo a 'Reazione a catena'. Il programma preserale di Raiuno è salito alla ribalta nelle ultime ore la censura di uno scippo. Cosa è successo e perché si sta parlando del game show condotto da Marco Liorni?

'Reazione a catena' prevede diversi giochi fra squadre, uno dei quali si chiama 'Intesa vincente'. La formula è semplice e si basa proprio sull'intesa fra i componenti della squadra: due conoscono una parola e devono farla indovinare al terzo esponente attraverso un ragionamento fatto di parole che non possono riferirsi esplicitamente a quella da indovinare.

"Cosa piccoletta prendi alla vecchietta", "Borsetta": così il trio di concorrenti “Dai e Dai” avrebbe conquistato un punto. Ma subito Marco Liorni, non senza una certa severità, ha chiuso il discorso. "Ma cosa state dicendo? E' borsetta, ma purtroppo avete usato parole che non si possono usare e perdete un punto" ha risolto la questione.

La Rai ha poi censurato i video con la scena incriminata, mettendo bip su ogni parola in modo che il pubblico non potesse sentire la frase in questione. Che, sicuramente, non ha rappresentato un grande momento di televisione. Non manca, però, anche chi si dice sorpreso da questa censura e sostiene che si sia trattato soltanto di goliardia.