Raoul Bova, gli audio rubati, Martina e Rocio: “I social sono una pistola che può uccidere, non può succedere”

Milano, 14 settembre 2025 – Raoul Bova ha parlato per la prima volta in maniera aperta a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin dello scandalo che lo ha visto protagonista insieme alla modella Martina Ceretti a causa della diffusione di alcuni audio privati da parte di Fabrizio Corona.

Raoul Bova da Silvia Toffanin a 'Verissimo'

“E’ stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Inizialmente non riuscivo a capire l’entità e la gravità di quello che stava succedendo – ha spiegato Raoul Bova a Silvia Toffanin -. Mi sono rifiutato di accettare delle minacce, ho rispedito le minacce e un tentativo di estorsione al mittente dicendo che non accettavo e non mi piegavo alle minacce di nessuno. Non ho niente da nascondere e nessuno deve piegarsi a delle minacce perché credo nella giustizia e credo che questi tentativi di estorsione siano un segno che uno deve credere anche un po’ negli interventi della giustizia, affidarsi alla polizia postale, alla magistratura. Servirebbe un intervento un po’ più immediato e bisogna credere che chi estorce sta facendo un reato e non bisogna ripetere lo stesso reato. Poi chi estorce non lo farà solo una volta, diventa un incubo, diventa l’inizio della fine. Devi andare in giro a testa alta. Il giudice più importante è lo specchio e se non sostieni lo sguardo con te stesso vuol dire che c’è qualcosa che non va, io vado in giro a testa alta. Chi mi conosce sa chi sono, non giudica e sa quali sono le mie decisioni. L’accanimento mediatico non si è fermato semplicemente allo sberleffo lì per lì, ma è stata ripresa la notizia da una persona che pubblica su un sito delle notizie che provenivano da illecito. E questo è stato fatto notare. Quantomeno bisognava forse bloccare in partenza”.

“Subito ho provato a contattare le forze dell’ordine. L’estorsore mi diceva che avrei perso il lavoro, la mia vita matrimoniale. Io non mi sono sposato, il mio rapporto di coppia da un po’ aveva situazioni internet che stavamo gestendo con molta riservatezza, quindi per me non è stato mai un problema scendere a patti: non volevo pagare, non stavo perdendo qualcosa. Ero talmente forte del mio star bene, della mia verità che non temevo nessun tipo di rivalsa, di ritorsione. Non pensavo potesse neanche fare clamore questa notizia, perché mi chiedevo ‘Che notizia è?’. E’ come se una persona con una pistola che ha appena sparato dicesse ‘Ragazzi, ho sparato a una gamba a questa persona. Prendete le vostre pistole e sparate anche voi’. Perché? La pistola sono i social. Si fa per ottenere like, quindi uccidere e ferire in nome di un like diventa legale. Questo a me ha fatto molto male perché vedevo una grande violenza. Mi ha toccato. Però il mio pensiero è stato ‘Se questa cosa può in qualche modo minare il mio equilibrio, farmi venire pensieri di grande sconforto, che cosa può provocare in una ragazza che subisce la stessa cosa da un uomo di turno che decide di metterla sul web e farle revenge porn, farla deridere, insultare? In nome di cosa? Perché una persona si è permessa di mettere delle cose private di una ragazza in rete? Ci sono ragazze che non hanno retto. Qua non è più uno scherzo, è un problema sociale. Non si deve permettere una cosa del genere. Sto cercando di trasformare la mia esperienza in forza per combattere questo tipo di violenza. Bisogna trovare anche leggi e poteri dati ad istituzioni o a qualcuno che possa intervenire in tempo reale in modo che l’onorabilità e la reputazione di una persona non sia infangata dal fatto che uno si sveglia una mattina, prende una pistola e decide di sparare”.

Sul rapporto con Rocio Munoz Moralez: “Non mi sento di dire come era la nostra situazione, la sappiamo io e Rocio. Dico solo che ci sono dei momenti in cui uno decide di fare delle scelte, di non comunicarle in pubblico. Se uno ha un po’ di vita privata, se la tiene. Sono cose private, non c’è bisogno di comunicare sempre. La gente non si rende conto che i miei quattro figli hanno potuto vedere cose non vere sul loro genitore”.

E sul pubblico: “Il giudizio del pubblico? Non mi sono preoccupato. Ho sempre creduto nell’amore, ho sempre portato avanti la mia vita con sincerità, non ho mai voluto vivere la mia vita per gli altri, ma solo per me stesso e per i miei figli. Le persone da cui mi sono separato le vedo sempre: con Chara ci vediamo e ci sentiamo e spero che succeda anche con Rocio”.

“Da cosa ricomincio? E’ come quando uno va al tappeto, prende un ko e come tutti i pugili si rialza, riguarda in faccia il nemico e la vita con la stessa voglia di tornare a vivere” ha concluso Raoul Bova.