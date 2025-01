Raimondo Todaro e Francesca Tocca si lasciano: “Proseguiremo il nostro percorso di vita singolarmente”

Roma, 23 gennaio 2025 – Poche parole su fondo nero, quasi a voler esprimere il dolore che si accompagna a una rottura. Così Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato la fine della loro relazione.

"Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia. Abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente"

Si legge nella storia pubblicata contemporaneamente dagli ormai ex coniugi. Da settimane si rincorrevano le voci di crisi tra il maestro di Ballando con le stelle, coreografo e insegnante di danza nel talent Amici, e la collega ed ex ballerina professionista di Amici. Fino alla conferma ufficiale da parte degli stessi interessati, arrivata oggi con una story pubblicata sui rispettivi profili Instagram.

Arriva dunque al capolinea la lunga storia d’amore tra i due, un sodalizio umano e professionale, iniziato quando erano giovanissimi: i due si erano conosciuti quando lui aveva diciotto anni e lei sedici. Dalla loro relazione nel 2013 è nata la figlia Jasmine. L’anno seguente i due si sono sposati.

Già in passato la coppia aveva affrontato una crisi coniugale, durata un paio di anni e raccontata nel salotto Mediaset di Silvia Toffanin. Poi il riavvicinamento dopo alcuni problemi di salute di lui e ora la separazione definitiva, già intuita dai follower più assidui attraverso alcuni indizi social. Uno su tutti: per il compleanno di Todaro la moglie non aveva fatto alcun post di auguri sui social. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato la coppia a decidere di interrompere la relazione, l’unica certezza – come scrivono – è che i rispettivi percorsi umani da oggi prenderanno strade differenti.