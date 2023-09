Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la loro storia d’amore tra alti e bassi

Roma, 26 settembre 2023 – È appena iniziata la nuova edizione dell’ormai storico talent show di Maria De Filippi, ‘Amici’. Dietro al bancone dei professori è tornato Raimondo Todaro. Il ballerino professionista e coreografo è nel cast della trasmissione di Canale 5 dal 2021. In precedenza Todaro ha fatto parte per molto tempo di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Todaro ha avuto anche esperienze nell’ambito delle fiction con ‘Squadra Antimafia 6’, ‘Il Commissario Montalbano’, ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Provaci ancora Prof’ e altre ancora. L’autunno 2023 vede Todaro impegnato anche in un altro programma: è infatti uno dei professori della nuova edizione de ‘Il Collegio’ su Rai 2.

La malattia

Di recente Todaro è stato ospite a ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin dove si è raccontato svelando di aver avuto due tumori maligni nel 2020. Dopo essere stato operato, a salvarlo – ha detto il ballerino – è stato soprattutto il lavoro che ha ripreso praticamente subito e che gli ha dato una forte motivazione, oltre al fatto di permettergli di pensare ad altro per alcuni momenti. Il ballerino aveva già affrontato un periodo difficile a livello familiare quando, in passato, è stato male suo padre Alfio che poi, fortunatamente, è guarito. All’epoca Raimondo aveva solo 13 anni ed è stata molto dura.

La storia d’amore

Al centro delle cronache rosa c’è anche la sua lunga storia d’amore con la collega Francesca Tocca. Una relazione, la loro, che va avanti da parecchi anni anche se negli ultimi tempi è stata contrassegnata da alcuni alti e bassi. Ma al momento sembra che Raimondo Todaro e Francesca Tocca si siano nuovamente riappacificati, come dimostrano i rispettivi cuoricini che si sono lasciati nei commenti di alcuni post e foto recenti. Todaro e Tocca sono marito e moglie dal 2014. Nel 2013 sono diventati genitori di Jasmine. Anche Francesca è una ballerina professionista e fa parte di ‘Amici’ di Maria De Filippi dal 2015. I due si sono conosciuti e messi insieme quando erano molto giovani. Lui aveva 18 anni, lei 16.

La prima crisi

Tre anni fa, Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano già affrontato una fase difficile nella loro relazione. Verso la fine del 2019 i due si erano lasciati. Per qualche mese Francesca ha vissuto una storia intensa con Valentin Alexandru Dumitru, allievo controverso dell’edizione 2019/2020 di ‘Amici’. Tuttavia successivamente dal 2021 Todaro e Tocca sono tornati insieme e si sono ritrovati anche a livello lavorativo, condividendo il palco di ‘Amici’.

Un’estate agitata

Nell’estate del 2023 si sono rincorse voci di una presunta nuova crisi che avrebbe portato Raimondo Todaro e Francesca Tocca a trascorrere il mese di agosto separati. Un post di Francesca, in particolare, aveva dato da pensare. La ballerina aveva condiviso alcune pagine di un libro in cui si faceva riferimento alle persone che se ne sono andate e che sono destinate ad andarsene nuovamente, altrimenti non se ne sarebbero mai andate via. Ci sono state di nuovo varie speculazioni sul rapporto tra la Tocca e il marito. Alla fine, però, pare proprio che i due abbiano superato le divergenze.

Le dichiarazioni a ‘Verissimo’

Nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ Raimondo Todaro, di recente, ha rilasciato un commento anche sulla sua situazione attuale con Francesca Tocca. Innanzitutto il ballerino ha rassicurato i loro fan, spiegando che “va tutto bene”. Ha aggiunto Todaro: “Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi”. Rispetto a quello che è successo da poco e che aveva fatto trapelare una loro presunta rottura, ha spiegato Raimondo: “Quest'estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo”. Ora è tutto superato.