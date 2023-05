Il Radio Zeta Future Hits Live si fa in tre: cantanti sul palco per la prevenzione

Achille Lauro, Elodie, Annalisa, Articolo 31, Blanco, Elettra Lamborghini, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Gazzelle, Alfa, Angelina Mango, Ariete, Bresh, Emma, Francesca Michielin, Boro Boro, Fabio Rovazzi, Madame, Lazza, Irama, Mahmood, Lda, Mr Rain, Mara Sattei, Tommaso Paradiso, Rkomi, Rhove, Rosa Chemical, Oriana Sabatini, Matteo Paolillo, Sangiovanni, Rose Villain, Fedez, Geolier, Rocco Hunt, Tedua e Tony Effe sono i protagonisti di Radio Zeta Future Hits Live, concerto evento che quest'anno si fa in tre diventando un vero Festival della Generazione Zeta.

La seconda edizione della manifestazione prende il via il 10 giugno al Centrale del Foro Italico di Roma e si conclude il 30 agosto all'Arena di Verona - i biglietti sono in vendita su tutti i circuiti online -, con data raddoppiata visto anche il soldout della serata del 29.

"Siamo felicissimi di annunciare l'aggiunta di una nuova data agli imperdibili eventi live del gruppo Rtl 102.5. Dopo il Power Hits di Rtl 102.5 a Verona e il Radio Zeta Future Hits a Roma, ampliamo l'offerta, portando anche il Future Hits Live a Verona. Questa nuova occasione ci permetterà di offrire ancora più divertimentoe spettacolo ai nostri ascoltatori e di aprire e chiudere l’estate con i nostri eventi. A giugno lanciamo le future hits dell’estate a Roma, a fine agosto decretiamo il Power Hit dell’estate su Rtl 102.5 e, su Radio Zeta, scopriamo le nuove hits che ci accompagneranno in autunno" afferma Lorenzo Suraci, presidente e editore del gruppo Rtl 102.5.

"Giunto alla sua seconda edizione, il Radio Zeta Future Hits Live è già diventato un appuntamento imperdibile per tanti ragazzi. Sancisce la fine della scuola e l’inizio delle vacanze, e permette di condividere tutta la musica che l’estate ci riserva, in una sola serata" gli fa eco Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta.

A condurre gli eventi saranno Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma Rtl 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su Tv8.

Musica, ma non solo. Il Radio Zeta Future Hits Live è all'insegna della prevenzione. Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili come l'Hiv, ma anche degli incidenti stradali. Il concetto di base, infatti, è il medesimo per entrambe le casistiche: prendersi cura di sè. Utilizzando tutti gli accorgimenti necessari. E quindi facendo molta attenzione. Partner dell'evento sono Fondazione Ania, nata nel 2004 con l'obiettivo di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali sulle strade di tutta Italia, e l'Istituto Spallanzani.