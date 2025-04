Quinta tappa Pechino Express: gli eliminati e l’infortunio

Nella quinta tappa di ‘Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo’ le sette coppie di concorrenti rimaste in gara nell’adventure game di Sky hanno dovuto percorrere 374 chilometri – la quinta è stata la tappa più lunga sin qui dopo la precedente, ovvero la prima nel territorio della Thailandia –misurandosi con un malus particolare: la coppia che durante il tragitto ha ricevuto la bandiera leopardata ha dovuto mettersi alla prova con Elettra Lamborghini nella coreografia della canzone ‘Pistolero’ insieme ad altre sei persone racimolate per l’occasione.

Le sette coppie di concorrenti che hanno cominciato la quinta tappa dell’adventure game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Fru sono le Sorelle Debora e Samanta Togni, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà, i Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Magici Jey e Checco Lillo e gli Estetici Nicolò Maltese e Giulio Berruti.

Nella quinta tappa di Pechino Express 2025 le sette coppie in gara hanno dovuto percorrere 374 chilometri partendo dalla prima capitale della Thailandia, Sukhothai, per poi raggiungere il villaggio di Lampang per firmare il Libro Rosso e arrivare al traguardo di puntata a Chiang Mai, nel nord del Paese. Le Sorelle hanno dato subito la bandiera leopardata agli Estetici. Proprio questi ultimi ricevono un ulteriore malus per le scorrettezze commesse nei confronti delle altre coppie durante la tappa. Poi la bandiera arriva ai Complici, ai Magici, alle Atlantiche e torna ai Magici. Durante la tappa, le coppie di concorrenti hanno dovuto mangiare anche un piatto di rane piccantissime per colazione. E non è mancato chi, come Ivana Mrazova e Nicolò Maltese, ha rimesso. Ad arrivare primi al Libro Rosso sono stati i Medagliati, che hanno così guadagnato una posizione nella classifica finale di tappa. Ultimi e quindi già subito a rischio eliminazione sono stati i Magici. Brutto momento per i Cineasti poco prima della fine della tappa: Nathalie Guetta si fa male a una caviglia scendendo da un pick up con lo zaino sulle spalle.

Chi sono gli eliminati della quinta tappa di Pechino Express 2025? A differenza della precedente puntata di Pechino Express, quella della quinta tappa è eliminatoria. Ad aver vinto la tappa sono stati i Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi, secondi i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, seguono le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci. Penultimi gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Utime le Sorelle Samanta e Debora Togni. A rischio eliminazione sono quindi i Magici e le Sorelle. I Medagliati scelgono di eliminare i Magici.