Quando inizia Uomini e Donne e chi saranno i protagonisti

Roma, 8 settembre 2025 - Uomini e Donne sta tornando con la puntata pomeridiana in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le registrazioni delle prime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi sono cominciate a fine agosto e quindi la narrazione ha già preso il via.

La prima puntata ufficiale della nuova stagione televisiva di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 22 settembre. E già avremo alcune novità, ovvero la presentazione di due dei tre tronisti del trono classico: Flavio Ubirti, già tentatore di Temptation Island, e Cristiana Anania. Per loro vedremo non solo i video di presentazione, ma anche alcuni dei corteggiatori e delle corteggiatrici che si sono presentati a questi “appuntamenti al buio”.

Nel parterre degli “over” spazio di nuovo alle peripezie di Gemma Galgani, ormai veterana fra le dame del dating show. E, ovviamente, non si può parlare di Gemma Galgani senza immaginare nuove schermaglie con l’opinionista Tina Cipollari. Che anche in questa stagione occuperà la poltrona accanto a quella del collega Gianni Sperti.

Impossibile non pensare, poi, anche a nuovi battibecchi con il parterre maschile. D’altro canto, i confronti fra Tina Cipollari e i protagonisti del Trono Over sono ormai diventati un must per Uomini e Donne e il suo pubblico di fedelissimi. Un pubblico che ha sempre premiato il programma e che di certo non mancherà di farlo neppure nella stagione televisiva che sta per cominciare.