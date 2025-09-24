Quando inizia Amici 2025 e quando sono le registrazioni

Roma, 24 settembre 2025 - Amici di Maria De Filippi sta tornando. E già si moltiplicano le voci in merito ai possibili componenti della nuova classe. La realtà, però, è che ancora non esiste una classe di Amici e quindi le voci si riferiscono a qualcuno dei ragazzi delle categorie di Canto e Ballo che sono stati convocati per prendere parte alla prima registrazione.

Chi succederà a Daniele Doria per il Ballo e a TrigNo per il Canto nell’albo d’oro del talent show di Canale 5? Quello di Amici 2025, o Amici 25 se lo si numera a seconda delle edizioni del programma andate in onda dai primi anni Duemila ad oggi, sarà un lungo percorso che si concluderà a metà maggio 2026. Una lunga cavalcata che vedrà ancora protagonisti cinque dei sei professori della passata edizione - Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nel Canto ed Emanuel Lo e Alessandra Celentano nella Danza - e un ritorno: quello della prof di danza Veronica Peparini. Che nell’ultima edizione era stata sostituita da Deborah Lettieri.

Quando inizia Amici 25? La prima puntata domenicale va in onda domenica 28 settembre dalle 14 su Canale 5. A seguire andrà in onda ‘Verissimo’. Il daytime pomeridiano, invece, comincia lunedì 29 settembre e va in onda ogni pomeriggio dalle 16 su Canale 5 subito dopo ‘Uomini e Donne’. Insomma, tutto come da collaudata e consolidata tradizione.

Ogni puntata della domenica pomeriggio, come quelle del Serale, viene registrata con il pubblico in studio nel tardo pomeriggio del giovedì precedente. Quindi nel caso di questa settimana la registrazione avviene giovedì 25 settembre.