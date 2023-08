I programmi tv che iniziano a settembre: come sarà la stagione televisiva autunnale

Quando iniziano i programmi televisivi autunnali? Manca meno di un mese all'inizio della nuova stagione televisiva e già possiamo affermare che sarà un settembre ricco di proposte e trasmissioni. Nonostante i programmi trasmessi in replica d'estate rimangano ancora molti, si può dire che il tempo in cui il pubblico rimane "orfano" di produzioni di intrattenimento "fresche" sia stia sempre più riducendo.

La fine del mese di agosto coinciderà di fatto con la conclusione della messa in onda di gran parte delle repliche. Quello che arriverà fra poco più di tre settimane sarà un settembre particolarmente ricco di programmi tv.

Una novità assoluta, un ritorno e tante conferme nei palinsesti Rai e Mediaset da settembre. A cominciare da quel pomeriggio di Canale 5 condotto da Myrta Merlino che inaugura il mese: lunedì 4 settembre prima puntata del nuovo pomeridiano. Che, a sorpresa, si chiamerà Pomeriggio5. Smentite le teorie iniziali, quindi, secondo cui il nome del programma sarebbe stato differente. La settimana dopo al via tre programmi: Forum - con il ritorno di Edoardo Donnamaria direttamente dal Grande Fratello Vip e dalle velleità da cantautore -, La Vita in Diretta e il Grande Fratello. Quest'ultimo in versione decisamente rimaneggiata e con le novità di Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione social.

Il grande ritorno di settembre, venerdì 15 la prima puntata, è quello di Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis torna dopo una lunga assenza. Sabato 16 settembre tocca a Tu Sì Quel Vales e Verissimo, mentre domenica 17 settembre prima puntata di Amici.

Lunedì 18 Maria De Filippi torna anche con Uomini e Donne, mentre venerdì 22 tocca a Tale e Quale Show. Chiude il mese Striscia la Notizia, la cui prima puntata sarà lunedì 25 settembre.